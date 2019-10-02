3:1! «Зенит» в Санкт-Петербурге победил «Бенфику» в Лиге чемпионов

«Зенит» обыграл «Бенфику» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (3:1). Голами отметились форварды Артем Дзюба и Сердар Азмун, еще один мяч в свои ворота забил защитник гостей Рубен Диаш. У «Бенфики» отличился нападающий Рауль де Томас.

«Зенит» с 4 очками занимает 1-е место в группе G. «Бенфика» располагается на последней строчке, не имея ни одного балла в активе.

Лига чемпионов

Группа G

«Зенит» (Россия) — «Бенфика» (Португалия) — 3:1 (1:0)

Голы: Дзюба, 22 (1:0). Рубен Диаш, 70 — в свои ворота (2:0). Азмун, 78 (3:0). Рауль де Томас, 85 (3:1).

«Зенит» (Россия): Лунев, Смольников (Осорио, 63), Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Шатов (Караваев, 68), Оздоев, Барриос, Дриусси, Дзюба, Азмун (Ерохин, 81).

«Бенфика» (Португалия): Влаходимос, Тавареш, Рубен Диаш, Жардел, Гримальдо, Пиззи (Винисиус, 60), Габриэл, Таарабт, Рафа Силва, Фейса (Кайю, 60), Сеферович (Рауль де Томас, 81).

Предупреждение: Ракицкий, 44.

Судьи: дель Серро Гранде. Алонсо, Юсте Хименес (все — Испания).

ВАР: Санчес Мартинес. Мартинес Мунуэра (оба — Испания).

2 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 51683 зрителя.

Азмунище включил режим Месси. Раскидал защиту с вратарем. И катнул за линию. Браво ???https://t.co/ihsHHrvYay#ЗенитБенфика pic.twitter.com/Gn5CKkpb0U — Матч ТВ (@MatchTV) October 2, 2019

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