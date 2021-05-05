25 тысяч человек смогут посетить финальный матч Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов смогут посетить 25 тысяч зрителей, сообщает 5 мая The Times. Матч пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле (Турция).

Также указано, что болельщики команд, который будут участвовать в финале, смогут приехать на эту игру. Квота каждого клуба составит четыре тысячи зрителей.

Первым финалистом Лиги чемпионов стал «Манчестер Сити». Второй определится в противостоянии «Челси» и «Реала».