25 тысяч человек смогут посетить финальный матч Лиги чемпионов
21:57
Финал Лиги чемпионов смогут посетить 25 тысяч зрителей, сообщает 5 мая The Times. Матч пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле (Турция).
Также указано, что болельщики команд, который будут участвовать в финале, смогут приехать на эту игру. Квота каждого клуба составит четыре тысячи зрителей.
Первым финалистом Лиги чемпионов стал «Манчестер Сити». Второй определится в противостоянии «Челси» и «Реала».
Читайте также
Панарин отказался, а теперь и минус Шипачев. У России на чемпионате мира будет худшая атака за 20 лет?
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю