21 игрок «Локомотива» провел тренировку на базе «Реала» перед матчем с «Атлетико»
21:52
«Локомотив» прибыл в Мадрид на матч заключительного тура группового турнира Лиги чемпионов против «Атлетико». В Испанию прибыл 21 футболист. Основной голкипер команды Гильерме не примет участия в игре из-за травмы.
Вратари: Медведев, Коченков.
Защитники: Живоглядов, Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Рыбус, Мурило, Идову, Магкеев.
Полузащитники: Коломейцев, Крыховяк, Рыбчинский, Дорофеев, Тугарев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Куликов.
Нападающие: Смолов, Эдер, Жемалетдинов.
Железнодорожники провели тренировку на базе «Реала», а во вторник примут участие в пресс-конференции и проведут занятие на стадионе «Ванда Метрополитано».
Матч «Атлетико» — «Локомотив» состоится 11 декабря, начало — в 23.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур
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