21 игрок «Локомотива» провел тренировку на базе «Реала» перед матчем с «Атлетико»

«Локомотив» прибыл в Мадрид на матч заключительного тура группового турнира Лиги чемпионов против «Атлетико». В Испанию прибыл 21 футболист. Основной голкипер команды Гильерме не примет участия в игре из-за травмы.

Вратари: Медведев, Коченков.

Защитники: Живоглядов, Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Рыбус, Мурило, Идову, Магкеев.

Полузащитники: Коломейцев, Крыховяк, Рыбчинский, Дорофеев, Тугарев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Куликов.

Нападающие: Смолов, Эдер, Жемалетдинов.

Железнодорожники провели тренировку на базе «Реала», а во вторник примут участие в пресс-конференции и проведут занятие на стадионе «Ванда Метрополитано».

Матч «Атлетико» — «Локомотив» состоится 11 декабря, начало — в 23.00 по московскому времени.