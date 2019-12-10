200 болельщиков «Зенита» двинулись на стадион «Бенфики»

Около 200 болельщиков «Зенита» собрались на Площади коммерции в Лиссабоне и вместе двинулись на «Эштадиу да Луж», где пройдет матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Бенфикой».

— Мы верим в тебя, «Зенит»! — скандировали фанаты питерцев.

Игра «Бенфика» — «Зенит» пройдет сегодня, начало — в 23.00 (мск).

«Зенит» с 7 очками располагается на 2-м месте в группе G, столько же баллов у «Лиона». «Бенфика» — 4 очка и последняя строчка.

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Бенфика — Зенит