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200 болельщиков «Зенита» двинулись на стадион «Бенфики»

21:28
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Около 200 болельщиков «Зенита» собрались на Площади коммерции в Лиссабоне и вместе двинулись на «Эштадиу да Луж», где пройдет матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Бенфикой».

— Мы верим в тебя, «Зенит»! — скандировали фанаты питерцев.

Игра «Бенфика» — «Зенит» пройдет сегодня, начало — в 23.00 (мск).

«Зенит» с 7 очками располагается на 2-м месте в группе G, столько же баллов у «Лиона». «Бенфика» — 4 очка и последняя строчка.

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

Бенфика — Зенит

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