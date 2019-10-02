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20-летний форвард «Лилля» вспомнил, как во время московского финала Лиги чемпионов ему разбили лицо

15:00
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Нападающий «Лилля» Виктор Осимен в преддверии игры 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Челси» рассказал о том, как смотрел московский финал 2008 года. В столице России «Манчестер Юнайтед» победил «Челси» (1:1, пенальти — 6:5).

— Я смотрел московский финал Лиги чемпионов 2008 года и ни за кого не болел, — заявил Осимен в интервью Daily Mail. — Но когда Терри поскользнулся и не забил пенальти (в серии послематчевых 11-метровых), я так взбесился, что выбежал из бара. И в тот самый момент, когда я подошел к двери, ее открыла женщина. Она разбила мне лицо, я истекал кровью. Когда мне накладывали швы, я сказал: «Если я не стану профессиональным футболистом, я никогда себе этого не прощу».

В текущем чемпионате Франции 20-летний нигериец забил 6 голов в 8 турах.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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