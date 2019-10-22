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2:1. Не дотерпели. Дубль Дибалы принес «Ювентусу» победу над «Локо» в Лиге чемпионов

22 октября 2019, 23:52
22 октября. Турин. «Ювентус» — «Локомотив» — 2:1. Пауло Дибала (справа) празднует гол. Фото AFP
22 октября. Турин. «Ювентус» — «Локомотив» — 2:1. Пауло Дибала (справа) празднует гол. Фото AFP
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«Ювентус» обыграл «Локомотив» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:1). Дублем в составе «бьянконери» отметился форвард Пауло Дибала, у красно-зеленых отличился полузащитник Алексей Миранчук.

«Ювентус» с 7 очками лидирует в группе D. «Локомотив» располагается на 3-й строчке, имея в активе 3 балла.

Лига чемпионов

Группа D

«Ювентус» (Италия) — «Локомотив» (Россия) — 2:1 (0:1)

Голы: Миранчук, 30 (0:1). Дибала, 77 (1:1). Дибала, 79 (2:1).

«Ювентус» (Италия): Щенсны, Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Сандру, Пьянич, Хедира (Игуаин, 48), Матюиди (Рабьо, 65), Дибала (Бернардески, 82), Бентанкур, Криштиану Роналду.

«Локомотив» (Россия): Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Идову, Жоау Мариу, Мурило, Баринов, Крыховяк (Коломейцев, 83), Миранчук, Эдер.

Предупреждения: Матюиди, 17. Куадрадо, 68. Крыховяк, 72. Баринов, 90.

Судьи: Сидиропулос. Димитриадис, Костарас (все — Греция).

ВАР: Цвайер. Ахмюллер (оба — Германия).

22 октября. Турин. Стадион «Алльянц».

Ювентус — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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