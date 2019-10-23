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19-летний Холанн — первый в истории ЛЧ игрок, забивший шесть голов в первых трех матчах турнира

23 октября 2019, 23:45
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Нападающий «Зальцбурга» Эрлин Холанн стал первым игроком, который забил шесть голов в первых трех матчах Лиги чемпионов, сообщает OptaJoe. 19-летний норвежец отметился дублем во встрече с «Наполи».

В текущем сезоне Холанн провел 12 матчей за «Зальцбург», в которых забил 18 голов и сделал 5 голевых передач.

Портал transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп

Зальцбург — Наполи

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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