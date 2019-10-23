19-летний Холанн — первый в истории ЛЧ игрок, забивший шесть голов в первых трех матчах турнира
23 октября 2019, 23:45
Нападающий «Зальцбурга» Эрлин Холанн стал первым игроком, который забил шесть голов в первых трех матчах Лиги чемпионов, сообщает OptaJoe. 19-летний норвежец отметился дублем во встрече с «Наполи».
В текущем сезоне Холанн провел 12 матчей за «Зальцбург», в которых забил 18 голов и сделал 5 голевых передач.
Портал transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.
6 — Erling Haaland is the first ever player to score as many as six goals in his first three Champions League appearances. Phenomenal. pic.twitter.com/9IqD7Y86iL— OptaJoe (@OptaJoe) October 23, 2019
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