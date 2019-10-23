Нападающий «Зальцбурга» Эрлин Холанн стал первым игроком, который забил шесть голов в первых трех матчах Лиги чемпионов, сообщает OptaJoe. 19-летний норвежец отметился дублем во встрече с «Наполи».

В текущем сезоне Холанн провел 12 матчей за «Зальцбург», в которых забил 18 голов и сделал 5 голевых передач.

Портал transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.

6 — Erling Haaland is the first ever player to score as many as six goals in his first three Champions League appearances. Phenomenal. pic.twitter.com/9IqD7Y86iL — OptaJoe (@OptaJoe) October 23, 2019

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