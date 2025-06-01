19-летний Дуэ первым в истории сделал три результативных действия в финале Лиги чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ оформил дубль и отдал голевую передачу в матче против «Интера» (5:0) в финале Лиги чемпионов.

19-летний француз стал первым футболистом в истории, сделавшим три результативных действия в финале Лиги чемпионов, сообщает Opta Sports.

Летом 2024 года Дуэ перешел в «ПСЖ» из «Ренна».

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