Сегодня, 21:18

18-летний вратарь «Кайрата» Калмурза после матча с «Реалом» получил в подарок автомобиль

Ана Горшкова
Корреспондент

Вратарю «Кайрата» Шерхану Калмурзе подарили автомобиль китайской марки Exeed после матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (0:5).

Такой подарок 18-летнему игроку преподнес казахстанский предприниматель Улугбек Шарипов, который находится в списке Forbes до 30 лет.

«Небольшой подарок. Ты большой молодец, подарил нам много эмоций. Главное — не останавливайся», — заявил Шарипов.

«Кайрат» (0 очков) после двух поражений идет последним в турнирной таблице Лиги чемпионов. Следующий матч команда 21 октября проведет против «Пафоса».

Нападающий &laquo;Реала&raquo; Килиан Мбаппе (в&nbsp;центре) в&nbsp;матче против &laquo;Кайрата&raquo;.Казахстан увидел «Реал», но Мбаппе нокаутировал «Кайрат» хет-триком
Лига чемпионов УЕФА
ФК Кайрат
ФК Реал
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
  • shpasic

    пропустил бы 10 - получил бы яхту.

    01.10.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    бабуины.

    01.10.2025

  • semenarsonist

    Продолжай в каждом матче по 5 пускать!

    01.10.2025

