18-летний вратарь «Кайрата» Калмурза после матча с «Реалом» получил в подарок автомобиль

Вратарю «Кайрата» Шерхану Калмурзе подарили автомобиль китайской марки Exeed после матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (0:5).

Такой подарок 18-летнему игроку преподнес казахстанский предприниматель Улугбек Шарипов, который находится в списке Forbes до 30 лет.

«Небольшой подарок. Ты большой молодец, подарил нам много эмоций. Главное — не останавливайся», — заявил Шарипов.

«Кайрат» (0 очков) после двух поражений идет последним в турнирной таблице Лиги чемпионов. Следующий матч команда 21 октября проведет против «Пафоса».