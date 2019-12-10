17-летний вратарь «Генка» Вандервордт стал самым молодым голкипером в истории Лиги чемпионов

«Генк» и «Наполи» назвали составы на матч группового этапа Лиги чемпионов. В стартовом составе у хозяев вратарь Маартен Вандервордт. Он стал самым молодым голкипером в истории Лиги чемпионов.

Вратарь выйдет на поле в возрасте 17 лет и 287 дней. Предыдущий рекорд принадлежал вратарю «Бенфики» Миле Свилару — 18 лет 52 дня.