17-летний вратарь «Генка» Вандервордт стал самым молодым голкипером в истории Лиги чемпионов
19:43
«Генк» и «Наполи» назвали составы на матч группового этапа Лиги чемпионов. В стартовом составе у хозяев вратарь Маартен Вандервордт. Он стал самым молодым голкипером в истории Лиги чемпионов.
Вратарь выйдет на поле в возрасте 17 лет и 287 дней. Предыдущий рекорд принадлежал вратарю «Бенфики» Миле Свилару — 18 лет 52 дня.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур
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