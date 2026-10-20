17-летний сын экс-защитника «Блэкберна» дебютировал в Лиге чемпионов за «Манчестер Сити»

17-летний нападающий Флойд Самба вышел в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов против АЕК.

Юный футболист получил место в атаке английской команды, тогда как Эрлинг Холанн остался в запасе. Для Самбы это первое появление в основном турнире Лиги чемпионов. Согласно предматчевым данным УЕФА, до встречи с греческим клубом на счету Самбы не было матчей в текущем розыгрыше.

Отец форварда — Кристофер Самба, бывший защитник «Блэкберна», «Куинз Парк Рейнджерс», московского «Динамо» и сборной Конго. О родстве футболистов сообщил The Sun в трансляции встречи с АЕК.

Для Самбы это не первый выход за основу «Манчестер Сити»: 17-летний нападающий уже играл во внутренних кубковых матчах в сезоне-2026/27. Однако встреча с АЕК стала его первой проверкой в основном турнире главного европейского клубного соревнования.