17 лет назад Иньеста дебютировал в Лиге чемпионов. Помните как это было?

Полузащитник Андрес Иньеста дебютировал за «Барселону» в матче группового турнира Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:0) 29 октября 2002 года. В составе каталонского клуба Иньеста завоевал этот трофей четыре раза.

В настоящий момент 35-летний футболист выступает за японский «Виссел Кобе».

? В этот день в 2002 году в #ЛигаЧемпионов дебютировал Андрес Иниеста ???



? 2005/06

? 2008/09

? 2010/11

? 2014/15 pic.twitter.com/fuFGPpH5vX — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 29, 2019

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