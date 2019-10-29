17 лет назад Иньеста дебютировал в Лиге чемпионов. Помните как это было?
14:23
Полузащитник Андрес Иньеста дебютировал за «Барселону» в матче группового турнира Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:0) 29 октября 2002 года. В составе каталонского клуба Иньеста завоевал этот трофей четыре раза.
В настоящий момент 35-летний футболист выступает за японский «Виссел Кобе».
? В этот день в 2002 году в #ЛигаЧемпионов дебютировал Андрес Иниеста ???— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 29, 2019
? 2005/06
? 2008/09
? 2010/11
? 2014/15 pic.twitter.com/fuFGPpH5vX
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