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17 лет назад Иньеста дебютировал в Лиге чемпионов. Помните как это было?

14:23
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Полузащитник Андрес Иньеста дебютировал за «Барселону» в матче группового турнира Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:0) 29 октября 2002 года. В составе каталонского клуба Иньеста завоевал этот трофей четыре раза.

В настоящий момент 35-летний футболист выступает за японский «Виссел Кобе».

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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