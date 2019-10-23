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«13 минут до победы». «Локомотив» — о поражении от «Ювентуса»

13:48
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«Локомотив» опубликовал на своем официальном сайте обзор матча третьего тура группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2), назвав его «13 минут до победы».

— Все, над чем «Локомотив» работал 77 минут, разрушилось после двух моментов «Ювентуса», — написал клуб в обзоре. — После второго гола хозяева поля заиграли в охотку и создали еще несколько моментов, а у «Локомотива» уже не осталось сил отыграться — ни моральных, ни физических.

У «Локомотива» на 30 минуте отличился Алексей Миранчук, — а затем на 77 и 79 минутах дважды отличился Пауло Дибала.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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