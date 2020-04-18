12-й игрок «МЮ» перед игрой с «Баварией». Легендарному пранку 19 лет

Сегодня исполнилось 19 лет легендарному пранку британца Карла Пауэра. Перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» Пауэр пробрался на поле и смог сфотографироваться вмесе с остальной командой. Таким образом, на знаменитый снимок попали сразу 12 человек в форме «МЮ».

«Помощь» Пауэра не помогла «МЮ» — «Бавария» победила 2:1 и прошла в полуфинал по сумме двух игр (1:0 в первом матче). В результате мюнхенцы выиграли тот розыгрыш Лиги чемпионов.