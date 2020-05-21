12 лет легендарному финалу ЛЧ в Москве. Падение Терри лишило «Челси» титула

12 лет назад в Москве прошел финал Лиги чемпионов. В матче, который был сыгран в «Лужниках» «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти победил «Челси».

Защитник «Челси» Джон Терри исполнял свой удар при счете 4:3 в пользу его команды, гол мог бы принести лондонцам победу в турнире. В итоге мяч прошел мимо ворот, а «Манчестер Юнайтед» взял верх.

Для «Челси» матч стал первым финалом Лиги чемпионов в истории клуба. Лондонцы выиграли турнир в сезоне-2011/12. «Манчестер Юнайтед» с тех пор не выигрывал Лигу чемпионов.