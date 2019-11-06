1:2. «Локомотив» проиграл «Ювентусу». Пропустил в добавленное время. Нереально обидно
«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:2). Голами в составе «бьянконери» отметились хавбек Аарон Рэмси и нападающий Дуглас Коста, у железнодорожников отличился полузащитник Алексей Миранчук.
«Локомотив» c 3 очками занимает 3-е место в группе D, «Ювентус» с 10 баллами располагается на 1-й строчке.
Лига чемпионов
Группа D
«Локомотив» (Россия) — «Ювентус» (Италия) — 1:2 (1:1)
Голы: Рэмси, 4 (0:1). Миранчук, 12 (1:1). Дуглас Коста, 90+3 (1:2).
«Локомотив» (Россия): Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Рыбус, Жемалетдинов (Мурило, 81), Баринов, Крыховяк, Миранчук, Жоау Мариу (Коломейцев, 85), Эдер.
«Ювентус» (Италия): Щенсны, Данилу, Бонуччи, Ругани, Сандру, Пьянич, Рабьо, Хедира (Дуглас Коста, 70), Рэмси (Бентанкур, 64), Игуаин, Криштиану Роналду (Дибала, 81).
Предупреждения: Бонуччи, 39. Рыбус, 83.
Судьи: Бюке. Дебар, Паселли (все — Франция).
ВАР: Мийо. Бризар (оба — Франция).
6 ноября. Москва. Стадион «РЖД Арена».
? «Ювентус» вышел вперед на 4-й минуте встречи после розыгрыша штрафного.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 6, 2019
? #ЛокоЮвентус на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!» #UCL pic.twitter.com/DMIdkzZBRi
? Гол Алексея Миранчука на 12-й минуте встречи.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 6, 2019
? #ЛокоЮвентус на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!» #UCL pic.twitter.com/VyW4MfsL2D
? Победный гол Дугласа Косты на третьей компенсированной минуте встречи #ЛокоЮвентус#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/t6IisO5vgp— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 6, 2019
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