1:2. «Локомотив» проиграл «Ювентусу». Пропустил в добавленное время. Нереально обидно

«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:2). Голами в составе «бьянконери» отметились хавбек Аарон Рэмси и нападающий Дуглас Коста, у железнодорожников отличился полузащитник Алексей Миранчук.

«Локомотив» c 3 очками занимает 3-е место в группе D, «Ювентус» с 10 баллами располагается на 1-й строчке.

Лига чемпионов

Группа D

«Локомотив» (Россия) — «Ювентус» (Италия) — 1:2 (1:1)

Голы: Рэмси, 4 (0:1). Миранчук, 12 (1:1). Дуглас Коста, 90+3 (1:2).

«Локомотив» (Россия): Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Рыбус, Жемалетдинов (Мурило, 81), Баринов, Крыховяк, Миранчук, Жоау Мариу (Коломейцев, 85), Эдер.

«Ювентус» (Италия): Щенсны, Данилу, Бонуччи, Ругани, Сандру, Пьянич, Рабьо, Хедира (Дуглас Коста, 70), Рэмси (Бентанкур, 64), Игуаин, Криштиану Роналду (Дибала, 81).

Предупреждения: Бонуччи, 39. Рыбус, 83.

Судьи: Бюке. Дебар, Паселли (все — Франция).

ВАР: Мийо. Бризар (оба — Франция).

6 ноября. Москва. Стадион «РЖД Арена».

? Победный гол Дугласа Косты на третьей компенсированной минуте встречи #ЛокоЮвентус#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/t6IisO5vgp — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 6, 2019

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