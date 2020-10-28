0:4! «Краснодар» с крупным счетом уступил «Челси» на своем поле

«Челси» в гостях переиграл «Краснодар» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Лондонский клуб одержал победу со счетом 4:0.

В начале первого тайма счет открыть мог Жоржинью, но он не реализовал пенальти, попав в штангу. И все же первыми отличились лондонцы: Матвей Сафонов ошибся после удара Каллума Хадсона-Одои и мяч влетел в сетку.

Во второй тайме второй пенальти в ворота «быков» все же реализовал Тимо Вернер. Потом отличился Хаким Зиех, а точку в матче поставил Кристиан Пулишич.

В активе «Краснодара» осталось одно очко после двух матчей на старте группового этапа. А вот «Челси» одержал первую победу и имеет в активе теперь 4 очка.