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0:4... «Краснодар» крупно проиграл «Олимпиакосу» в отборе Лиги чемпионов

21 августа 2019, 23:53
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«Краснодар» на чужом поле в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов крупно проиграл «Олимпиакосу» (0:4).

В составе греческой команды отличились нападающие Мигель Анхель Герреро, Лазар Ранджелович (дважды) и Даниэл Поденсе.

Ответная игра пройдет в России во вторник, 27 августа.

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд

Первый матч

«Олимпиакос» (Греция) — «Краснодар» (Россия) — 4:0 (1:0)

Голы: Герреро, 30 (1:0). Ранджелович, 78 (2:0). Ранджелович, 85 (3:0). Поденсе, 89 (4:0).

«Олимпиакос»: Жозе Са, Эльабделлауи, Семеду, Мериа, Цимикас, Масурас (Ранджелович, 75), Бухалакис, Гильерме, Вальбуэна (Камара, 87), Поденсе (Торосидис, 90+2), Герреро.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Спаич, Фьолусон, Рамирес, Вандерсон Масиэл, Камболов, Кабелла (Олссон, 25), Вилена, Намли (Сулейманов, 58), Берг (Игнатьев, 69).

Предупреждение: Ранджелович, 87.

Судьи: дель Серро Гранде. Алонсо, Юсте Хименес (все — Испания).

ВАР: Эрнандес Эрнандес. Мартинес Мунуэра (оба — Испания).

21 августа. Пирей. Стадион «Георгиос Караискакис».

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Олимпиакос П — Краснодар

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2019-2020/qualify/-4/

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