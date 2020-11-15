По «Сантосу» ударил коронавирус, но лидера обыграли 18-летние

«Интернасионал» после смены тренера продлил неудачную серию, проиграв испытывавшему кадровые проблемы «Сантосу» (0:2)

Чемпионат Бразилии. 21-й тур

«Сантос» — «Интернасионал» — 2:0 (0:0)

Голы: Ивоней, 59 (1:0). Кайю Жорже, 68 (2:0).

«Сантос»: Джон, Пара, Луиз Фелипе, Луан Перес, Вагнер, Винисиус, Фелипе Жонатан, Маринью, Ивоней (Артур Гомес, 68), Лукас Брага (Маркос Леонарду, 90+1), Кайю Жорже (Таилсон, 78).

«Интернасионал»: Марселу Ломба, Родиней, Жозе Габриэл, Куэста, Уэндел, Маурисиу (Д'Алессандро, 77), Эденилсон (Родригу Линдосу, 11), Родригу Дураду (Бруну Прашедес, 77), Маркос Гильерме (Фернандес, 77), Тиагу Гальярду, Эрнандес (Юри Алберту, 60).

Наказания: Родригу Линдосу, 36. Кайю Жоржи, 44. Родиней, 58 (предупреждения).

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Легенда прошлого вместо тренера-лидера

Изначально эта встреча представлялась как дуэль двух неожиданных героев сезона — нападающих Маринью и Тиагу Гальярду. Оба перешагнули 30-летний рубеж, не будучи игроками топ-уровня, однако в новом сезоне это два самых эффективных футболиста бразильского чемпионата. За ними два первых места как в гонке снайперов, где Гальярдо ведет со счетом 15:12, так и в списке лучших ассистентов (по пять передач). Добавляла накала и турнирная ситуация, так как отстававший от лидера на пять очков «Сантос» получил реальную возможность приблизиться на расстояние удара, однако все затмили последние события в «Интернасионале».

Клуб из Порту-Алегри поменял тренера. Это событие, впрочем, не имеет никакого отношения к текущим результатам, хотя два очка за три предыдущих тура, конечно, не уровень претендента на титул. Эдуардо Коудет после ничьей с «Коритибой» (2:2) сам заявил об отставке и после встречи с советом директоров на следующий день не поменял свое решение. При этом аргентинец не стал давать подробное публичное объяснение своему решению, заявив: «Не хочу создавать проблем».

OFFICIAL ? Eduardo Coudet is our new coach. The former RC Celta player signs until 2022. Welcome to Vigo! pic.twitter.com/HRBbtI4UyJ — RC Celta English (@RCCeltaEN) November 12, 2020

Журналисты высказали несколько версий. Во-первых, у Коудета были некоторые трения в клубе. Во-вторых, тренер говорил, что для игры в трех турнирах у «Интера» короткая скамейка, а летний трансфер из «Байера» опытного чилийца Арангиса сорвался. Наконец, специалист сомневался в дальнейших перспективах проекта, так как клубу предстоит выбирать нового президента. То есть приглашение из «Сельты», в которой Коудет сам играл 18 лет назад, стало лишь катализатором.

Но не меньшей сенсацией стало решение руководства «Интера» пригласить на пост главного тренера Абела Брагу. Бесспорно, для клуба это легенда, однако победы в Кубке Либертадорес и клубном чемпионате мира были достигнуты в далеком 2006-м, а в своих последних клубах — «Крузейру» и «Васку да Гама» — 68-летний специалист провалился. Премьера у Браги вышла комом: в середине недели красно-белые дома проиграли первый матч 1/8 Кубка Бразилии одному из лидеров серии В «Америке Минейру» (0:1).

Невезучий Эрнандес

У «Сантоса» свои проблемы. Один из самых творческих игроков Сотельдо накануне играл за венесуэльскую сборную, а главный тренер Кука и его первый помощник Кукинья госпитализированы с коронавирусом. Кроме них на больничный с тем же диагнозом отправилась внушительная группа футболистов, включая таких важных исполнителей, как Лукас Вериссиму, Диегу Питука, Жобсон и Мадсон. Если же полностью перечислить список потерь обеих команд, можно было бы сформировать альтернативные версии стартовых составов, а «Интер» вдобавок уже в дебюте лишился получившего удар по ногам Эденилсона.

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По именам и качеству у гостей было преимущество, однако в первом тайме это вылилось в единственный голевой момент. Подвело излишнее желание, и тянувшийся к мячу форвард в большей степени ударил не по мячу, а по номинально третьему голкиперу соперника Джону. Еще в одном эпизоде партнеры не поняли замысел сыгравшего пяткой Тиагу Гальярду. Самым же зрелищным моментом стал штрафной Маринью метров с тридцати, когда мяч едва не нырнул в нижний угол.

Вторая половина началась бодрее — с момента Абеля Эрнандеса. Бывший нападающий ЦСКА вывалился на ворота с левого края штрафной, но не сумел перехитрить вратаря. Джон перевел мяч на угловой и после корнера вытянул из-под перекладины еще один мертвый мяч. «Интер» же голкипер не выручил, пропустив со штрафного от 18-летнего Ивонея, который подавал в штрафную, однако никого не коснувшийся мяч юркнул в сетку.

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Тут же лидеры чемпионата получили еще один удар — на медицинском каре поле покинул один из главных неудачников вечера Эрнандес. А потом «Интер» отправили в нокаут. Снова сэйв Джона, за которым последовали контратака «Сантоса», и добивание еще одного 18-летнего юноши — Кайю Жорже. Его команда стала ближе к тройке лидеров, тогда как оказавшийся в кризисе «Интер» рискует не просто потерять первое место — под угрозой участие в чемпионской гонке.