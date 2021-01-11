Дани Алвес ошибся, «Сан-Паулу» проиграл «Сантосу»

Лидер чемпионата сенсационно проиграл «Сантосу» (0:1)

Чемпионат Бразилии

28-й тур

«Сан-Паулу» — «Сантос» — 0:1 (0:0)

Гол: Жобсон, 46.

«Сан-Паулу»: Тиагу Волпи, Хуанфран, Арболеда, Леу (Витор Буэну, 58), Рейналду, Дани Алвес, Луан Сантос (Эрнанес, 82), Габриэл Сара (Паулинью Бойя, 82), Игор Гомес (Трельес, 72), Бреннер, Паблу Фелипе (Карнейро, 72).

«Сантос»: Жоау Паулу, Мадсон, Лаэрсиу, Алекс, Жеан Мота (Луан Перес, 72), Лукас Брага, Сандри, Винисиус Балейру (Диегу Питука, 58), Жобсон (Алисон, 66), Артур Гомес (Пара, 72), Брунинью (Кайю Жоржи, 58).

Наказания: Алекс, 25. Паблу Фелипе, 37. Винисиус Балейру, 43. Жоау Паулу, 67. Алисон, 77. Эрнанес, 82 (предупреждения).

На два фронта

Главным событием недели стали первые полуфинальные матчи Кубка Либертадорес. А так как ответные встречи состоятся уже через несколько дней, мысли о них проецировались и на чемпионат Бразилии. «Палмейрас», например, со спокойной душой мог сконцентрироваться на внутренних делах после убедительной победы в гостях над «Ривер Плейт» (3:0), но все равно поберег большинства лидеров.

«Сантос» тоже добился положительного результата на поле другого аргентинского гранда — «Бока Хуниорс». Вот только нулевая ничья с соперником такого уровня ничего не гарантирует. К тому же, возможности двух бразильских полуфиналистов главного континентального турнира несопоставимы. В распоряжении наставника «Сантоса» Куки гораздо меньше опытных исполнителей высокого уровня, и после начала плей-офф Кубка Либертадорес «рыбы» выиграли только один — самый первый — матч в серии А. Сказываются периодические вспышки коронавируса, травмы и нехватка эмоций. Так, после встречи с «Бокой» одной из самых обсуждаемых тем стал неназначенный пенальти после падения Маринью. Со стороны фол на лучшем снайпере «Сантоса» казался очевидным, однако как у главного арбитра, так и у ВАР мнение оказалось прямо противоположным.

O Santos FC informa que os atletas John e Wagner, que testaram positivo para o Covid-19 na Argentina, chegaram nesta madrugada em Santos. Viajaram isolados em avi?o sanit?rio, fretado pelo Clube. Cada um fez o teste hoje ? tarde em sua casa, completamente isolados. pic.twitter.com/2ptbqB0hWc — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 9, 2021

Кроме того, клубу пришлось выдержать давление со стороны аргентинского соперника и прессы. Якобы «Сантос» мог знать о новых случаях заражения, однако все равно включил в заявку двух инфицированных футболистов. Речь шла даже о возможном поражении, однако КОНМЕБОЛ подтвердил, что бразильцы не нарушили регламент, и все допущенные до участия в матче игроки имели отрицательные тесты. Заболевших же оперативно изолировали от команды и домой они вернулись позже.

Гроза фаворитов

У «Сан-Паулу» проблем тоже хватало, так как после 2:4 в гостевом матче с «Брагантину» выглядевшее незыблемым лидерство оказалось под угрозой. А так как в последний день прошлого года трехцветные еще и вылетели из Кубка Бразилии, можно было даже говорить о локальном кризисе. Впрочем, эту тему поднимали и после проигранного дерби с «Коринтианс», однако подопечные Фернанду Диниза ответили критикам разгромом своего главного на тот момент конкурента «Атлетику Минейру».

Atualizando que o moleque ? o #JogadorDeDezembroBR20! O tal do Brennaldinho! Encantando o Brasil e ajudando o l?der @SaoPauloFC na minha disputa, Brenner participou de 6 gols em 6 jogos no m?s passado e foi o mais votado pelo nosso juri. Parab?ns! pic.twitter.com/VIvzOmsFmj — Brasileir?o Assa? (@Brasileirao) January 10, 2021

Очевидно, что в воскресенье в атаке не хватало продолжающего лечение снайпера Лусиану, а завершившаяся дисквалификация опорного хавбека Луана Сантоса хоть и вернула в игру баланс, не могла быть гарантией от неприятностей. И они едва не произошли, когда игравший без своих звезд «Сантос» поймал хозяев на контратаке. Артур Гомес показал сопернику, как правильно действовать на залитом дождем поле и без раздумий пробил с линии штрафной, после чего на выручку Тиагу Волпи пришла штанга. Один этот эпизод выглядел весомее всех атак «Сан-Паулу», по ходу которых что-то интересное пытался придумать только Дани Алвес, тогда как получивший перед началом матча приз лучшему игроку месяца Бреннер увяз в оборонительных порядках соперника.

Едва же начался второй тайм, трехцветные нарвались на еще одну контратаку, которая началась с потери Дани Алвеса. Артур Гомес дождался забегания Жобсона, и тот, поймав на замахе Луана, выбрал единственно верное решение: по-футзальному с носка пробил под опорную ногу вратарю. Сделал то, что так и не удалось «Сан-Паулу».

Хозяева взвинтили скорости и усилили давление. Хорошо смотрелся на правой бровке испанский ветеран Хуанфран, а завершение хромало. То получались слабые удары точно в руки голкиперу, то трехцветные что есть силы били куда-то в направлении трибун. По большому счету, Жоау Паулу в первый раз по настоящему спас гостей только на 85-й минуте, среагировав на удар Бреннера головой.

Этого не хватило даже для ничьей. Такими темпами «Сан-Паулу» рискует лишиться лидерства, а «Сантос» стоит похвалить. Команда со скромными возможностями и массой молодых футболистов попала в хорошие руки. Кука выжимает из имеющегося под рукой материала все возможное, и блестяще выбирает тактику на матчи с фаворитами.

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