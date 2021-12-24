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Миллиардный долг, серия В и благословение Пеле. Феномен Роналдо купил родной «Крузейро»

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 12:00
Роналдо (в центре) стал владельцем «Крузейро». Фото ФК «Крузейро»
Роналдо (в центре) стал владельцем «Крузейро». Фото ФК «Крузейро»
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Знаменитый бразилец стал владельцем легендарного клуба.
16 февраля. Барселона. &quot;Барселона&quot; - &quot;Вальядолид&quot; - 1:0. 85-я минута. Лионель Месси не забивает пенальти. Гвардьола и Роналдо вернулись на «Камп Ноу». «Барса» с трудом одолела «Вальядолид»

Испанский опыт

Историй, когда знаменитые футболисты помогают вырастившим их клубам, немало. Якуб Блащиковски, еще выступая в «Вольфсбурге», вместе с несколькими бизнесменами помог оплатить родной «Висле» долги и сохранить профессиональную лицензию. Вернувшись в клуб в качестве игрока, он не только играл бесплатно, но и выделил 300 тысяч евро в том числе и на зарплату одноклубникам. А позже Куба стал одним из совладельцев клуба из Кракова.

Теперь на помощь своему первому клубу — «Крузейро» — пришел легендарный Роналдо. Но если Блащиковски пришлось осваиваться в новом качестве с нуля, то бразильский Феномен уже знает, что такое управление клубом. Три года назад он за 30 миллионов евро приобрел контрольный пакет акций испанского «Вальядолида» и стал его президентом. И хотя по итогам сезона-2020/21 команда вылетела в сегунду, в целом процесс там налажен. Имя Роналдо привлекает спонсоров, и в пандемийном 2020 году клуб зафиксировал рекордную прибыль от рекламной деятельности.

Так что долги постепенно сокращаются, а Феномен в интервью FourFourTwo говорил: «У меня есть то, чего нет у других президентов. Моя история игрока». Правда, болельщики остались недовольны, что президент пропустил решающий матч, в котором определялось, сохранит ли «Вальядолид» место в ла лиге. При этом фанаты не только не отвернулись от клуба, но и приобрели рекордные для второго дивизиона 18 тысяч абонементов на текущий сезон.

«Крузейро» — новое испытание управленческих талантов Феномена, ведь клуб уже давно находится в глубоком финансовом кризисе, а ряд звезд судились с ним из-за долгов по зарплате еще в прошлом сезоне, по итогам которого команда вылетела в серию В.

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Кризисный клуб

Роналдо приобрел 90 процентов акций клуба и планирует инвестировать 400 миллионов реалов (около 70,2 миллиона долларов), но это не значит, что все вдруг поменяется волшебным образом. Дело в том, что текущие долги «Крузейро» в два с лишним раза больше, и по местным законам есть десять лет, чтобы выплатить кредиторам 1 миллиард реалов. То есть Роналдо теперь становится солидарным должником, и это бремя — дополнительная нагрузка к озвученным выше инвестициям.

Но в любом случае в Бразилии новость встретили с восторгом, причем дело даже не в личности Феномена, а в самом факте покупки клуба местным инвестором. В этом видят добрый знак и сдвиги к лучшему, так как прежде бразильские бизнесмены предпочитали вкладываться в футбольные проекты в Европе.

Это сигнал для рынка, означающий, что футбол в Бразилии может приносит прибыль, а в случае с «Крузейро», для которого крайне важно вернуться в серию А, есть проект построения клуба-компании. Его с момента вступления в должность разрабатывал президент Сержиу Сантос Родригес, а Роналдо знакомился с деталями, общаясь с главой клуба в обстановке строжайшей секретности на протяжении трех месяцев.

Идеи нового инвестора таковы, что он хочет изменить структуру управления «Крузейро», а также привлечь к проекту людей, которым он доверяет. Кто-то из них уже трудился в клубе. Например, тренировавший Роналдо в сборной Бразилии Вандерлей Лушембургу, занимающий пост технического директора победитель ЧМ-1994 Рикарду Роча и советник нынешнего президента Родригу Пайва, в свое время отвечавший за контакты Феномена с прессой.

— «Крузейро» попал в ситуацию с очень плохой задолженностью. Впереди у нас много работы. Я понимаю весь ажиотаж по поводу новостей, но правда в том, что у нас впереди много работы. Не буду сжигать деньги. Мы собираемся тщательно поработать над проектом. Мы получим всю информацию, проведем диагностику клуба, начнем планировать и определим, где мы начнем расти. Дорога долгая. Цели огромные. Мы очень рады приступить к работе, — заявил Феномен в интервью своему официальному каналу RonaldoTV.

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Дети уже недовольны

Еще до оформления сделки Роналдо назвал бразильский футбол фабрикой игроков, а «Крузейро» — машиной по зарабатыванию денег. Согласно новой стратегии клуб собирается вкладываться в подписание футболистов с большим трансферным потенциалом, что должно в перспективе принести прибыль после их продажи. А чтобы молодежи было на кого равняться, уже подписали двух опытных защитников — Пара из «Сантоса» и долго игравшего в «Бетисе» Сиднея.

— Мы собираемся создать европейскую модель управления. Тратьте то, что получаете. Никогда не тратьте больше, чем получаете. В противном случае счет не накапливается, а мы собираемся увеличить счет клуба. Эффективный менеджмент, бережливое отношение к средствам — и вы можете быть уверены, что мы начинаем с большим энтузиазмом. Я уже отменил семейную поездку на каникулы. Дети уже воюют со мной. Я нахожусь под сильным давлением. Но 2 января исполнится 101 год «Крузейро», и я буду в Белу-Оризонти. Это будет особенный момент, — заявил Роналдо.

Прокомментировал он и ситуацию с владением двумя клубами, заявив: «Я буду жить в самолете. Я всегда буду путешествовать, уделяя внимание и «Крузейро», и «Вальядолиду» в Испании, и своей семье. Давайте спланируем это как следует. Меня мотивирует наследие, которое я хочу оставить. Деньги и прибыли меня не мотивируют. Мотивирует то, чего можно достичь с помощью «Крузейро», титулы, турниры. И я всегда буду рядом с игроками, тренерским штабом и болельщиками».

Видно, что у Феномена горят глаза. Как и у многих в Бразилии. Люди хотят, чтобы у Роналдо получилось, и он показал пример, как могут развиваться вечно попадающие в финансовые передряги местные клубы. А послание Короля футбола Пеле выглядит пожеланием от всей страны: «Поздравляю, и удачи в этом новом путешествии, друг мой. Я, как всегда, буду болеть за тебя».

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