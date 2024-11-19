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Роналдо метит в президенты бразильской конфедерации. И хочет сделать Гвардиолу тренером сборной

Роналдо хочет возглавить Федерацию футбола Бразилии и назначить Гвардиолу тренером сборной
Роман Кольцов
Корреспондент
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Бывший форвард «Интера», «Барселоны» и «Реала» Роналдо и главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола
Бывший форвард «Интера», «Барселоны» и «Реала» Роналдо и главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters, Global Look Press
Связка мечты.

Роналдо намерен баллотироваться на пост президента Бразильской конфедерации футбола. С собой экс-форвард «Интера», «Барселоны» и «Реала» хочет привести Пепа Гвардиолу. Если испанец согласится, то станет ключевой фигурой нового амбициозного проекта Зубастика.

Слухи о переезде Пепа в Бразилию ходят давно

По информации Diario Sport, назначение Пепа на пост главного тренера сборной Бразилии — важная часть плана Роналдо. Бывший нападающий уже некоторое время согласовывает детали с испанским специалистом и даже связывался с братом Гвардиолы. Пока ни сам Пеп, ни его представители не дали никакого ответа.

Сейчас должность президента бразильской конфедерации занимает Эдналдо Родригес, срок которого заканчивается в марте 2026-го. Тогда и пройдут новые выборы, за несколько месяцев до старта чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. И Роналдо станет одним из кандидатов.

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Слухи о переезде Пепа в Южную Америку ходят уже давно. Бразильцы интересовались им еще в 2022-м, до назначения Доривала Жуниора. Тогда не договорились. Как сообщает The Athletic, контакты были и позднее: тренеру звонили несколько раз в 2024-м, расспрашивая его про подготовку к ЧМ-2030.

Пока испанец уклоняется от конкретики. В начале ноября Гвардиола отшутился после разгрома от «Спортинга» в Лиге чемпионов:

«После поражения со счетом 1:4 я больше не вариант для Бразилии. Больше, чем когда-либо, я стремлюсь к тому, чтобы вернуть «Сити» на топ-уровень», — сказал он Daily Mail.

Кроме того, летом испанец мог возглавить другую сборную: авторитетные источники писали про интерес от Англии еще до назначения Томаса Тухеля. Не получилось.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

Когда Пеп планирует уйти из «Ман Сити»?

Титулованный тренер в Манчестере уже восемь лет, контракт действует до лета 2025-го, но возможны разные варианты продолжения карьеры.

Один из них — уход после окончания соглашения. Но сразу же возглавить сборную Бразилии почти нет шансов: нынешний президент конфедерации больше смотрит в сторону Карло Анчелотти.

В связи с этим существует вероятность, что Пеп возьмет паузу перед следующей работой наподобие той, что была после ухода из «Барсы» в 2012-м. Тогда Гвардиола взял под свое крыло «Баварию» перед сезоном-2013/14, а до этого набирался сил.

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Еще один вариант — продление контракта с «Сити» до 2026-го. Но тут многое будет зависеть от разрешения ситуации с обвинениями клуба в более чем 100 финансовых нарушениях с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Если независимая комиссия постановит, что «горожане» все же виновны, то разброс наказаний может быть от штрафа до полного исключения из АПЛ. И при самом худшем раскладе тренер может уйти.

Однако сейчас мысли Гвардиолы наверняка о другом. Он находится под жесточайшим давлением после того, как его «Сити» проиграл четыре матча подряд во всех турнирах перед международной паузой. В его карьере на Туманном Альбионе таких неприятных серий еще не было.

Роналдо
Хосеп Гвардиола
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
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