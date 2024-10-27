Вошел в историю. Бразильский нападающий удалился на первой секунде матча, зарядив локтем в соперника

Невероятное «достижение».

Форвард «Крузейро» Рафа Силва заработал одну из самых ранних карточек в истории мирового футбола. Он удалился на первой секунде матча 31-го тура чемпионата Бразилии против «Атлетико Паранаэнсе».

Как это произошло

Хозяева развели мяч с центра поля, а нападающий сразу же рванул в прессинг. Силва настолько перестарался, что отпихнул по пути одного оппонента, а затем отмахнулся локтем по лицу второму.

На этом встреча для Рафы закончилась: главный арбитр Родриго Жозе Перейра де Лима показал 32-летнему игроку гостей прямую красную карточку.

Оставшись вдесятером, «Крузейро» практически утратил шансы на победу. В итоге команда Силвы уступила с разгромным счетом — 0:3.

Извинения

После завершения встречи бразилец опубликовал трогательный пост в социальных сетях, признав свою ошибку.

«Я хочу извиниться перед всеми болельщиками «Крузейро», моими товарищами по команде и персоналом. Знаю, напортачил и подвел наш клуб.

Очень рад, что вернулся после тяжелейшей травмы. У меня было сложное восстановление, и я переборщил с желанием бороться. Прошу меня простить. Буду работать, чтобы вернуть доверие тех, кто меня окружает», — пообещал Рафа.

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Рафу преследуют травмы

В своем обращении Силва признался, что «перегорел» из-за долгого отсутствия на поле. И это правда, ведь бразилец в последние годы пропустил много матчей из-за травм.

Все началось с сезона-2020/21, в котором он вылетел на 170 дней из-за повреждения колена. Такую же травму он получил в следующем розыгрыше чемпионата.

В сезоне-2023/24 форвард в совокупности «лечился» 92 дня, а недавно «слег» снова — восстанавливался с 14 августа по 22 октября 2024-го. Возвращение в матче против «Атлетико Паранаэнсе» было для него настолько желанным событием, что он вышел из-под контроля.

Это самое быстрое удаление в футболе или нет?

Статистикам еще предстоит посчитать точное время удаления Рафы. Пока некоторые источники сообщают, что прошло три секунды, а не одна. Если же данные не изменятся, то Силва войдет в топ-3.

В 2000 году нападающий «Суонси» Уолтер Бойд вышел на замену во время углового своей команды. Забежал в штрафную и зарядил локтем в защитника «Дарлингтона». Поскольку встреча на тот момент официально не возобновилась, Бойд формально не сыграл ни секунды, сразу увидев перед собой «красный свет».

Еще один рекордсмен — экс-полузащитник «Шеффилд Юнайтед» Кейт Гиллеспи. В 2007-м он также крайне «эффективно» появился на поле со скамейки запасных, ударив оппонента.

Два этих случая очень похожи и зафиксированы в истории футбола как «удаления за ноль секунд».