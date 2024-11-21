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Сегодня, 16:10

Халк — жесткий: соперник обозвал его команду «дерьмом», экс-зенитовец поставил обидчика на место

Нападающий «Ботафого» Энрике назвал команду Халка дерьмом
Роман Кольцов
Корреспондент
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Нападающий «Атлетико Минейро» Халк.
Нападающий «Атлетико Минейро» Халк.
Фото Agustin Marcarian, Reuters
Ветеран встал на защиту своего клуба.

Лидер бразильской серии А «Ботафого» сыграл вничью с «Атлетико Минейро». Матч прошел без забитых мячей, но получился очень жарким. В матче было сразу три удаления, а также горячие споры между игроками. Одним из главных участников дискуссий стал бывший нападающий «Зенита» Халк, которому сильно не понравилось поведение соперника.

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Две красные во время матча

Удивительно, но оба удаления в этой встрече случились за короткий промежуток времени. В первом тайме защитник «Атлетико» Рубенс получил две желтые карточки — сначала на 41-й минуте, а затем в компенсированное время.

Во второй половине подобным образом отметился вышедший на замену игрок «Ботафого» Александер Барбоса. Он также умудрился получить два «горчичника», только уже на 90+3 и 90+8-й минутах.

Потасовка футболистов «Ботафого» с секьюрити.
Потасовка футболистов «Ботафого» с секьюрити.
Фото Global Look Press

Жара после финального свистка

После удаления Барбосы ситуация вышла из-под контроля. Игроки стали спорить с судьей и нелицеприятно высказываться друг о друге. Больше всех отличился 23-летний вингер «Ботафого» Луис Энрике. Уже после финального свистка он был удален за участие в потасовке, а еще бросил в охранника бутылку.

Капитан «Минейро» Халк был жутко недоволен поведением Энрике и, находясь прямо на поле, пошел разговаривать с главным тренером «Ботафого» Артуром Жорже. Эпизод попал на камеру.

Потасовка футболистов «Ботафого» с секьюрити.
Потасовка футболистов «Ботафого» с секьюрити.
Фото Global Look Press

«У Энрике пять матчей за сборную Бразилии, а он думает, что крутой. Ничего не выиграл в своей карьере, но сказал в перерыве, что мы дерьмо. Не нанес и пяти ударов по воротам за сборную, а я провел там семь лет! Сначала он должен научиться уважению», — сказал экс-футболист «Зенита».

Также Халк в разговоре с журналистами напомнил, что 30 ноября эти же команды встретятся в финале Кубка Либертадорес. И это уже будет совсем другая игра.

Как Халк выступает за «Минейро»?

38-летний форвард играет за клуб из города Белу-Оризонти с января 2021 года. В текущем сезоне бразилец провел 21 матч в серии А, забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи. Контракт Халка с «Минейро» действует до 31 декабря 2026 года.

«Атлетико» с 43 очками идет на 11-м месте в таблице чемпионата Бразилии за четыре тура до окончания.

Халк
Футбол
ФК Атлетико Минейро
ФК Ботафого
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