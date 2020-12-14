«Фламенго» устроил барбекю и разгромил «Сантос». У Габигола дубль после возвращения

Действующий чемпион Бразилии «Фламенго» после вылета из Кубка Либертадорес добился уверенной победы над «Сантосом» (4:1)

Чемпионат Бразилии

25-й тур

«Фламенго» — «Сантос» — 4:1 (1:0)

Голы: Жерсон, 42 (1:0). Габриэл Барбоза, 49 — с пенальти (2:0). Филипе Луис, 58 (3:0). Габриэл Барбоза, 71 — с пенальти (4:0). Брунинью, 75 (4:1).

«Фламенго»: Диегу Алвес, Исла, Родригу Кайю, Натан, Филипе Луис, Эвертон Рибейру (Микаэл, 88), Жерсон (Педру, 61), Гомес, Де Арраскаэта (Пепе, 82), Бруну Энрике (Витинью, 82), Габриэл Барбоза (Педро Роша, 88).

«Сантос»: Жоау Паулу, Мадсон, Луиз Фелипе, Алекс, Вагнер, (Анжело Боргес, 87) Алисон (Брунинью, 69), Сандри, Таилсон (Фелипе Жонатан, 46), Жеан Мота (Лукас Лоауренсу, 60), Лукас Брага, Маркос Леонарду (Гильерме Нуньес, 69).

Наказания: Маркос Леонарду, 45+3. Гомес, 74. Филипе Луис, 81 (предупреждения).

Борьба со стрессами

Пандемия серьезно ударила по экономике бразильского футбола, однако гранды выходят из кризиса, избежав критических потерь. Например, самый богатый и популярный клуб страны «Фламенго» недавно обсуждал параметры сокращения бюджета, однако совет директоров все равно заложил в него целевые 14 миллионов евро. Они были внесены в договор аренды форварда Педру из «Фиорентины», как сумма автоматического выкупа игрока. В среду данная опция была активирована, и один из лучших игроков действующего чемпиона, на счету которого 20 голов в 39 матчах за красно-черных, подписал с «Фла» уже полноценный пятилетний контракт.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que enviou ? Fiorentina o comunicado sobre o direito de compra do atleta @Pedro9oficial. O atacante segue defendendo o Mais Querido at? 2025. #Pedro?DoMeng?o



?: Alexandre Vidal/CRF pic.twitter.com/qO0hdSMB8g — Flamengo (@Flamengo) December 9, 2020

Другая положительная новость — долгожданное возвращение в строй героя прошлого сезона Габриэла Барбозы. Хотя проблемы тоже остаются. На одном из занятий повреждение получил Виллиан Арау, а так как Тиагу Майя после операции выбыл до конца сезона, Рожериу Сени лишился двух ключевых опорных полузащитников. Есть еще проблемы в переговорах о новом контракте с основным голкипером Диегу Алвесом, которому хотят серьезно урезать зарплату.

Между тем, обстановка в команде отличная. Футболистам нравятся занятия и стиль нового главного тренера, который вернул в работу интенсивность. Результат виден по пробегу в матчах, а кроме того опытные мастера активно участвуют в общении с Сени. Что до стресса после вылета из Кубка Либертадорес, то от него избавились, устроив барбекю с обязательным присутствием всех сотрудников. Ради обеда начало тренировки во вторник даже перенесли с полудня на раннее утро.

Возвращение Габигола

Что касается «Сантоса», то там главная новость — выборы президента клуба, на пост которого претендовали рекордные в истории шесть кандидатов. А в составе на важнейшую игру не оказалось сразу трех ключевых исполнителей. Хавбек Диегу Питука, и защитник Лукас Вериссиму, которому прочат скорый трансфер в «Бенфику», отбывали дисквалификацию, а у одного из самых творческих игроков венесуэльца Сотельдо диагностировали коронавирус. Для остальных главный тренер Кука корректировал нагрузки после тяжелейшего четвертьфинала Кубка Либертадорес против «Гремиу» (1:1).

«Сантос» считался аутсайдером в этом противостоянии, однако едва не увез из Порту-Алегри победу. Соперник отыгрался с пенальти на 12-й (!) минуте добавленного арбитром времени. С одной стороны, такая развязка — удар по психологии. С другой, «Сантос» показал, что может доставить проблемы любому, и «Фламенго» не стоит рассчитывать на легкую прогулку. Так и получилось, а первый тайм стал типичным для чемпиона в его нынешнем состоянии. При чудовищной реализации, хозяева забили один трудовой гол, когда Жерсон головой добил мяч в ворота.

Едва же началась вторая половина, как «Сантос» упустил хороший шанс, а в ответной атаке Бруну Энрике промчался по флангу, и уже в штрафной Де Арраскаэта оказался на газоне после едва заметной задержки со стороны защитника. Габигол, который во время лечения решил радикально изменить прическу, с 11-метровой отметки не промахнулся. Второй мяч сломал гостей, тогда как «Фла» заиграл в свое удовольствие. Когда по ходу позиционной атаки в площади ворот точку в комбинации ставит защитник Филипе Луис, это говорит о многом.

Наверное, это было слишком сурово по отношению к молодому и задорному «Сантосу». Свой гол гости заслужили, однако крупного поражения на «Маракане» не избежали. Витинью и Педро Роша вышли в концовке и ничем не отметились, но это уже непринципиально. После воскресной игры у «Фламенго» отличные перспективы. Отставание от идущего вторым «Атлетику Минейру» всего одно очко. А есть еще матч в запасе и довольно комфортный календарь вплоть до нового года, который начнется с самого принципиального противостояния с «Флуминенсе».

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