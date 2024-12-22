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В Бразилии футболисток «Ривер Плейта» взяли под стражу за расизм. Команда получила шесть (!) красных за тайм

В Бразилии футболисток «Ривер Плейта» взяли под стражу за расизм
Артем Белинин
Корреспондент
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Шесть футболисток «Ривер Плейта» получили красные карточки.
Жестокие меры.

Борьба с расизмом в футболе набирает обороты. В начале лета в Испании посадили троих человек на восемь месяцев каждого — за расистские оскорбления нападающего «Реала» Винисиуса. Осенью в тюрьму уехал другой обидчик бразильца, но уже на год. А теперь произошел скандал на родине Винисиуса: сразу четырех футболисток арестовали после игры за оскорбления на расовой почве.

Шесть красных карточек за драку — и тюрьма за расизм

Пятничный полуфинальный матч женского Кубка Бразилии (товарищеского международного турнира) между аргентинским «Ривер Плейтом» и местным «Гремио» получился горячим — гости вышли вперед уже на 4-й минуте, через полчаса бразильянки отыгрались, а дальше вспыхнуло по-настоящему.

Футболистка «Ривер Плейта» Кандела Диас зачем-то передразнила местного мальчика, подающего мячи — показала ему обезьяньи жесты. В «Гремио» отреагировали сразу же — заступились за бол-боя, началась потасовка. По ее итогам шесть (!) футболисток «Ривер Плейта» получили красные карточки, а игроки «Гремио» покинули поле в знак протеста. Продолжить матч не представлялось возможным — поэтому рефери присудил аргентинкам поражение, несмотря на счет 1:1 на табло.

Но на этом история не закончилась. После матча четыре футболистки «Ривер Плейта» — Кандела Диас, Хуана Кангаро, Милагрос Диас и Камила Дуарте — были задержаны и всю субботу провели под стражей. Об этом сообщил адвокат девушек Таис Санкари.

По словам адвоката, футболисток «Ривер Плейта» спровоцировали — и тоже расистскими высказываниями. Санкари считает, что задержание — просто пакость от бразильцев. «Мы видим в этом решении большой произвол и желание бразильской судебной системы послать сообщение. Они использовали это дело для своей цели», — цитирует адвоката АР. В чем именно заключается цель и использование дела, не уточняется.

Винисиус Жуниор. Звезда «Реала» призывает лишить Испанию ЧМ-2030. Винисиус устал от расизма

«Ривер Плейт» исключен на два года. В клубе извинились

В женском Кубке Бразилии отреагировали моментально — осудили любое проявление расизма и объявили об исключении «Ривер Плейта» из списка участников турнира на ближайшие два года.

«Гремио» тоже подключился. «Мы сожалеем о случившемся и осуждаем любые акты дискриминации», — сказали в клубе. Кроме того, там заявили, что полностью поддержат своих футболисток, которые захотят написать заявление в полицию.

«Подобные инциденты не могут продолжаться. Как долго мы будем притворяться, что расизма не существует?» — вопрошал в интервью местному телевидению тренер «Гремио» Таиссан Пассос.

Сам «Ривер Плейт» тоже вышел на связь — аргентинцы извинились. «Заявляем о своем абсолютном неприятии дискриминационных жестов, произошедших в матче с «Гремио» на женском Кубке Бразилии 2024 года. Сообщаем, что уже принимаются соответствующие дисциплинарные меры и будет продолжаться работа над искоренением такого рода поведения», — сказано в заявлении клуба в социальных сетях.

«Гремио» же теперь сыграет в финале против «Байи» — уже 22 декабря.

ФК Гремио (Порту-Алегри)
ФК Ривер Плейт
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