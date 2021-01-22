«Сан-Паулу» унижен, в Бразилии новый лидер, Витинью удачливее Луиза Адриану

Главные события 31-го тура чемпионата Бразилии.

Главный кошмар в истории «Морумбми»

«Сан-Паулу» — «Интернасионал» — 1:5 (Лусиану, 36 — Куэста, 8. Кайю Видал, 24. Юри Алберту, 60, 66, 68)

И Фернанду Диниз, и Абел Брага в преддверии главного матча тура пытались снять напряжение. Наставник угодившего в кризис «Сан-Паулу» твердил, что, независимо от результата, чемпионат в этот день не закончится. А 68-летний рулевой красных вел речь о банальных вещах, вроде того, что команда движется от матча к матчу. Но любому было понятно, что победитель сражения за лидерство автоматически превращался в главного фаворита чемпионата.

Изначально больше шансов на успех было у «Интера». Во-первых, команда на подъеме после затяжной выигрышной серии. Во-вторых, появившийся после смены тренера прагматизм идеально подходил под бесшабашный «Сан-Паулу», у которого в последнее время перебор ошибок в средней линии при выходе из обороны. Но, конечно, никто не предполагал, что все завершится форменным унижением хозяев, которые еще никогда не проигрывали на «Морумби» с таким счетом.

Единственный положительный момент, если это выражение применимо после 1:5, — возвращение в строй лучшего снайпера трехцветных Лусиану. Его, впрочем, затмил 19-летний феномен «Интера» Юри Алберту, оформивший хет-трик в течение восьми минут. Легкость, с которой он убегал от защитников, навевала мысли о встрече команд из разных дивизионов. Но, видимо, это был особенный день, когда красные оформили лучшую победную серию за 42 года.

Yuri Alberto (19 anos) entre 112 jogadores sub-20 no @Brasileirao:



• 1° em gols marcados (10)

• 1° em participa??es diretas (11)

• 1° em mins p/ participar de gol (67)

• 1° em finaliza??es certas (21)

• 1° em toques p/ marcar gol (29)

• 1° em Nota SofaScore (7.06) pic.twitter.com/RfgEkAcIvo — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) January 21, 2021

Поле Алберту покидал с мячом на память о хет-трике и после финального свистка скромно заметил: «Во-первых, хочу поблагодарить Бога и «Интер». Мы хорошо подготовились, чтобы взять три очка. Благодарен за доверие, которое оказал мне Абел. Это делает меня очень уверенным и очень счастливым».

В свою очередь Брага признался, что такое случается раз в 20 лет, однако вернувший «Интер» на первое место специалист отказался называть победу над «Сан-Паулу» чемпионской игрой. «У нас семь побед подряд, что подняло нас с шестого-седьмого места. Это было самым важным. Однако мы не будем отрываться от земли, и у нас не было и не будет чрезмерной гордости», — резюмировал тренер победителей.

O @SCInternacional ? o novo l?der do @Brasileirao!



Rankings no torneio:



• 1° em gols marcados (53)

• 1° em chutes p/ marcar gol (5.1)

• 1° em toques p/ marcar gol (372.0)

• 3° em menos gols sofridos (29)

• 3° em grandes chances (72)

• 3° em convers?o de chances (54%)



? pic.twitter.com/myveceArbQ — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) January 21, 2021

«Я не боюсь потерять работу, которую люблю, и работаю с полной отдачей, чтобы выиграть титул, — ответил на вопрос о давлении Фернанду Диниз. — Тот, кто предан своему делу, не работает просто для того, чтобы иметь работу. Самая большая ответственность за такое поражение и за падение лежит на мне. Я очень надеюсь, что мы извлечем больше уроков из этого поражения, чтобы снова побеждать и принести титул болельщикам, которые достойны большего. Я верю в это, абсолютно верю. Если бы я не верил, у меня не было бы причин быть тренером. Считаю, что мы можем переломить ситуацию, и мы уже показали, что у нас есть игра и люди с характером, чтобы добиваться побед».

Сампаоли расстроен

«Гремиу» — «Атлетику Минейру» — 1:1 (Эвертон, 85 — Иоран, 32, с пенальти)

Тур оказался богат на матчи с приставкой «топ», так как между собой сыграли все представители первой шестерки, а игрой, где результат не устроил всех, стала встреча на «Арене «Гремиу». Да, хозяева второй тур подряд показали характер и отыгрались против сильного соперника в концовке, но это лишь две ничьих, что оставило команду на шестом месте. В свою очередь «Атлетику Минейру» не только упустил возможность вплотную приблизиться к «Сан-Паулу», но и дал шанс «Фламенго» вернуться в тройку лидеров.

«У нас были возможности, чтобы выиграть матч. Мы встречались с большой командой, и, к сожалению, нам не удалось увеличить преимущество. «Гремиу» дома очень силен и выиграл последние семь встреч. Так что, несмотря на недовольство ничьей, я высоко оцениваю игру команды». Таким был послематчевый комментарий наставника гостей Хорхе Сампаоли, только эксперты с ним не согласились, отметив, что проведенные аргентинским специалистом замены ослабили игру «Атлетику».

Чемпион вернулся в тройку лидеров

«Фламенго» — «Палмейрас» — 2:0 (Луан, 45+1, в свои ворота. Пепе, 82)

С действующим чемпионом все понятно. В кризисной ситуации руководство выразило поддержку Рожериу Сени, тренер внес коррективы в тактику и состав, доверившись ветерану Диегу, и «Фламенго» наконец-то порадовал болельщиков яркой победой над «Гоясом» (3:0). «Палмейрас» же проводит уникальный в своем роде отрезок. В минувшую пятницу зелено-белые открывали программу прошлого тура сложнейшей игрой с «Гремиу» (1:1), а в ночь на вторник по московскому времени провели отложенный матч с «Коринтианс» (4:0).

Совершенно безумный график, однако после дерби Паулисты подопечные Абела Феррейры получили колоссальный эмоциональный заряд. Эффектно смотрелись как итоговый счет, так и игра бывшего спартаковца Луиза Адриану, который забил два мяча и еще в одной атаке выступил в роли ассистента. Однако сейчас «Палмейрас» подвела реализация, и, например, Габриэл Менину промахнулся, без сопротивления атакуя из центра штрафной. У «Фла» же присутствовала настоящая спортивная злость, с которой они буквально выгрызали мяч по ходу атаки, завершившейся автоголом Луана.

В итоге «Палмейрас» так ни разу и не попал в створ ворот. Луиза Адриану заменили в середине второго тайма, зато проявил себя другой бывший футболист РПЛ — Витинью. После углового в его исполнении мяч отскочил к удвоившему счет Пепе, который прежде не отличался на таком уровне. «Фламенго» вернулся в тройку лидеров, и еще поборется за сохранение титула. До первой строчки четыре очка, и есть матч в запасе. К тому же в предпоследнем туре красно-черные примут «Интер» на своем поле.

Стоит добавить, что этот матч состоялся на национальном стадионе «Мане Гарринча» в столице страны — Бразилиа. Дело в том, что на «Маракане» сейчас открылся офис КОНМЕБОЛ, который ведет подготовку к намеченному на 30 января финалу Кубка Либертадорес.

Великолепная «десятка»

«Брагантину» — «Васку да Гама» — 4:1 (Рамирес, 15. Клаудинью, 72, 86. Уртадо, 90+3 — Габриэл Пек, 78)

Если вам интересно, кто из перспективных бразильских футболистов в ближайшее время может перебраться в Европу, в список кандидатов можно смело включать полузащитника «Брагантину» Клаудинью. Тем более, его клуб входит в глобальную футбольную империю наряду с «Лейпцигом» и «Зальцбургом», где таланты не пропадают. Да и 10-й номер в Бразилии дают только особенным игрокам.

Claudinho participou de 8 GOLS nas ?ltimas 4 partidas do @RedBullBraga!



?? 5 gols

?? 3 assist?ncias

? 45 mins p/ participar (!)

? 19 passes decisivos (!)

? 9 chutes (7 no gol)

?? 77% de pontaria

? 2.2 chutes p/ marcar

? Nota SofaScore 8.50



O melhor meia do @Brasileirao? pic.twitter.com/43aw1TFYxm — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) January 21, 2021

В этой встрече 23-летний полузащитник сделал дубль и отметился голевой передачей. Клаудинью растет вместе с командой, которая поначалу привыкала к новому для себя уровню серии А, и с каждым туром становилась более уверенной в своих силах. «Я никогда не опускал голову и продолжал работать», — раскрыл секрет своего прогресса Клаудинью, на счету которого в последних четырех матчах 5 голов и 3 ассистентских балла.

Остальные результаты:

«Ботафого» — «Атлетику Гояниэнси» — 1:3 (Матеус Баби, 63 — Динилу, 66. Зе Роберту, 79. Витор, 90+2)

«Баия» — «Атлетику Паранаэнсе» — 1:0 (Тиагу, 65)

«Коритиба» — «Флуминенсе» — 3:3 (Луизинью, 3. Натанаэл, 33. Робсон Фернандес, 76 — Джон Кенеди, 59. Фред, 71. Кайю Паулиста, 90+1)

«Форталеза» — «Сантос» — 2:0 (Жунинью, 48, с пенальти. Веллингтон Паулиста, 66)

«Гояс» — «Сеара» — 0:4 (Лима, 18. Фернанду Собрал, 45+2. Винисиус Гоэс, 52, с пенальти, 63)

«Коринтианс» — «Спорт Ресифе» — 3:0 (Силва, 34 (1:0). Витал, 47 (2:0). Жо, 80 (3:0)).