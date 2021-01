«Сан-Паулу» унижен, в Бразилии новый лидер, Витинью удачливее Луиза Адриану

Claudinho participou de 8 GOLS nas ?ltimas 4 partidas do @RedBullBraga!



?? 5 gols

?? 3 assist?ncias

? 45 mins p/ participar (!)

? 19 passes decisivos (!)

? 9 chutes (7 no gol)

?? 77% de pontaria

? 2.2 chutes p/ marcar

? Nota SofaScore 8.50



O melhor meia do @Brasileirao? pic.twitter.com/43aw1TFYxm