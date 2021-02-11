Глупый гол может решить судьбу титула, «Сан-Паулу» ждет Креспо, к рождению сына Сампаоли оставили без победы

Главные события 35-го тура чемпионата Бразилии.

«Фламенго» подводит реализация

«Брагантину» — «Фламенго» — 1:1 (Италу, 63 — Габриэл Барбоза, 35, с пенальти)

Если определять лучшую команду из середины таблицы, то поднявшийся из серии В «Брагантину» вне конкуренции. Футбол этой команду — по-хорошему наглый, красивый и умный. За первый месяц зимы она проиграла только «Интернасионалу» (1:2), а из остальных шести матчей выиграла пять и на своем поле отняла очки у двух претендентов на титул — «Сан-Паулу» (4:2) и «Атлетику Минейру» (2:2). Не просто так именно в «Брагантину» расцвел новый лидер снайперского рейтинга Клаудинью (17 мячей).

Gabigol nos ?ltimos 4 jogos pelo @Flamengo:



??? vs Gr?mio

?? vs Sport

?? vs Vasco

?? vs RB Bragantino



?? 4 gols

?? 2 assist?ncias

? 68 mins p/ participar

? Nota SofaScore 7.45



Voltando a viver uma GRANDE fase! ? pic.twitter.com/B9Idql7DiK — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) February 8, 2021

«Фламенго» было, чего опасаться. Да еще в ситуации, когда и без того заполненный лазарет по итогам прошлого тура пополнили ключевые на данный момент фигуры средней линии — опытный Диегу и Жерсон. Последний, впрочем, восстановился в рекордно короткие сроки и выдал классную игру, только красно-черным это не помогло. Всего лишь ничья, которая не позволила спустя год с небольшим вернуть себе первое место. Может, Рожериу Сени все же стоило не опасаться нового срыва Габриэла Барбозы после замены, или выпустить Педру к нему на помощь раньше 88-й минуты? Форварду хватило даже короткого отрезка, чтобы создать отличный момент, но «Брагантину» в очередной раз спас блестяще сыгравший в воротах Клэйтон.

#Brasileir?o ??



Cleiton foi o Destaque SofaScore do @RedBullBraga na partida contra o Flamengo!



? 6 defesas (4 em chutes na ?rea)

? 3 defesas dif?ceis

? 86% bolas defendidas (6/7)

?? 1 sa?da certa

? 1/1 duelo ganho

? Nota SofaScore 7.8 pic.twitter.com/M98VwpXa3t — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) February 8, 2021

Тем не менее, наставник «Фламенго» верит в лучшее и видит, как проникся идеей весь коллектив, и, например, один из тренеров решил ехать на выезд, только оправившись от проблем с почками. «Объяснять, почему не пришла победа, сложно, — признался Сени. — Могу только сказать, что эта команда не сдает титул. Если мы будем так играть в трех оставшихся турах, то сможем выиграть. Чемпионат сегодня не заканчивается. Мы расстроены, потому что уже могли лидировать и давить на «Интер». Однако у него впереди тоже есть непростые игры. Я уверен, что «Фламенго» выйдет в последнем туре против «Сан-Паулу» сражаться за титул чемпиона Бразилии».

Гол из ничего

«Интернасионал» — «Спорт Ресифе» — 1:2 (Патрик, 41 — Маркау, 38. Далберту, 45+5)

68-летний Абел Брага — тонкий психолог. После каждой победы в растянувшейся на девять туров серии он, словно мантру, повторял, что следующий матч — самый сложный. Когда же в прошлом туре случилась осечка в гостях у «Атлетику Паранаэнсе» (0:0), заверил, что его команда готова к новой победной серии. Даже без долго возглавлявшего бомбардирский рейтинг чемпионата Тиагу Гальярду, которого отдают в аренду аравийскому клубу «Аль-Хиляль».

Однако все снова пошло не по сценарию красных. Эта команда после смены тренера стала прагматичной, но тут сама регулярно нарывалась на контратаки. Первая из них стоила пропущенного гола, а в середине первого тайма Уэнделу удалось остановить выпад гостей только ценой «фола последней надежды». В большинстве находившийся в одном шаге от зоны вылета «Спорт» оказался удачливее, а «Интер» за три тура до финиша опережает «Фламенго» всего на одно очко. Теперь вера Рожериу Сени в конечный успех не кажется слепой.

После финального свистка Брага очень ярко высказался по поводу оказавшегося решающим эпизода. «Второй гол был сумасшедшим, — признался тренер. — Я не могу этого объяснить. Я его даже не видел. Это настолько необъяснимо, что я отвернулся от поля. Для меня это был удар от ворот». Такие же мысли, видимо, возникли и у обычно надежного голкипера Марселу Ломба, который после выглядевшего безадресным навеса посчитал, что мяч покинет поле и, в отличие от соперника, выключился из игры.

Трехцветные поддержали голкипера

«Сан-Паулу» — «Сеара» — 1:1 (Лусиану, 90+7 — Леонарду Чу, 90+3)

Трехцветные проводили первый матч после увольнения Фернанду Диниза, и чтобы свыкнуться с этим у недавнего лидера было десять дней. Нового наставника за это время не нашли, зато лишились лучшего молодого снайпера Бразилии. Забивший 11 мячей Бреннер продолжит карьеру в МЛС в составе «Цинцинатти». Остальным же не добавляют настроения планы нового руководства клуба оптимизировать платежную ведомость в том числе и за счет сокращения зарплат. Но все это не отпугивает знаменитого в прошлом нападающего сборной Аргентины Эрнана Креспо, который считается основным кандидатом на пост нового наставника «Сан-Паулу». Пока еще молодой тренер уже показал, как давать результат при ограниченных возможностях, и привел «Дефенсу и Хустисию» к победе в Кубке Южной Америки.

По последним данным, Креспо достиг с бразильским клубом устной договоренности по всем пунктам контракта. Связывать это напрямую с прошедшей игрой вряд ли стоит, но определенное влияние присутствовало. И хотя «Сан-Паулу» по-прежнему остается без побед в новом году, таких проявлений характер в последнее время не было. Скорее при неблагоприятных сценариях трехцветные становились обреченными, а тут команду не сломала ошибка опытнейшего голкипера Тиагу Волпи, который позволил сопернику обокрасть себя и получил мяч в пустые ворота.

#Brasileir?o ??



Times com mais erros que geraram gol diretamente no @Brasileirao em 2021:



1° - S?o Paulo — 4

2° - Botafogo — 2

3° - Flamengo — 2

4° - Fluminense — 2

5° - Sport — 2 pic.twitter.com/Hd7sSZzxZD — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) February 11, 2021

Случилось это в добавленное арбитром время, однако оставшихся минут хватило, чтобы лучший снайпер хозяев Лусиану спас игру эффектным ударом в падении. «Мы не должны терять веру», — признался форвард. А временно руководящий «Сан-Паулу» Маркос Визолли взял вратаря под защиту: «Когда мы оказались в раздевалке, я запретил любые разговоры. Лучшее сейчас — тишина, а завтра у нас будет время поговорить. Нельзя забывать, как много чудес сотворил Волпи для «Сан-Паулу». В этом сезоне он отразил пять пенальти и делал отличные сейвы».

Тренер без подарка

«Флуминенсе» — «Атлетику Минейру» — 0:0

Хорхе Сампаоли обречен находиться в центре внимания, и слухи о его будущем сейчас, словно два полюса. На одном те, кто убежден, что аргентинец уже ответил согласием на предложение «Марселя» и по окончании сезона попрощается с «Атлетику». Другие верят в продолжение сотрудничества с импульсивным тренером. В качестве аргументов приводят планы инвесторов, которые продолжают усиливать состав под Сампаоли и теперь положили глаз на одного из ведущих защитников «Сан-Паулу» Арболеду, а также желание тренера все же стать чемпионом Бразилии и дать жару в Кубке Либертадорес. Кроме того, при продлении контракта на второй сезон оклады всего тренерского штаба должны существенно увеличиться.

? Former @Argentina boss Jorge Sampaoli clearly has no plans to slow down, welcoming his fourth son at 60! https://t.co/p5zKcJGM20 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_AUS) February 9, 2021

В преддверии очередного тура Сампаоли наконец-то смог отвлечься от всего этого шума, да еще и по очень приятному поводу. 60-летний Хорхе в четвертый раз стал отцом, вот только команда не смогла поздравить своего наставника победой, а он после финального свистка дал расплывчатый ответ о своем будущем. «Меня интересует только то, чтобы «Атлетику» был выше в таблице, — заявил специалист. — Я очень надеюсь на эту новую команду, которую мы сформировали совсем недавно. У нас есть возможность добиться чего-то значимого. Для меня важно только то, что у команды есть три важных матча на финише, и что мы должны выиграть эти три встречи».

Atl?tico-MG nos ?ltimos 2 jogos:



? 1.487 passes trocados ?

? 75% posse de bola

? 27 finaliza??es

? 3 finaliza??es no gol

? 11% pontaria

?? 0 gols marcados

? 1 gol sofrido

? 3 grandes chances (3 perdidas) pic.twitter.com/54b89PLKjK — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) February 11, 2021

Остальные результаты

«Атлетику Гояниэнси» — «Сантос» — 1:1 (Жеан, 33, с пенальти — Маркос Леонарду, 79, с пенальти).

«Баия» — «Гояс» — 3:3 (Жилберту, 26. Габриэл Новаэс, 45+3. Алессон, 79 — Фернандау, 19, 90+5. Винисиус Лопес, 39).

«Ботофого» — «Гремиу» — 2:5 (Рафаэл Наварро, 56. Матеус Баби, 82 — Алиссон, 7. Жеан Пьерре, 17. Чурин, 54, с пенальти. Матеус Энрике, 74, 78)

«Форталеза» — «Васку да Гама» — 3:0 (Игор Торрес, 7. Давид, 44. Ромаринью, 63)

«Коринтианс» — «Атлетику Паранаэнсе» — 3:3 (Густаву Москиту, 3, 58. Габриэл, 18 — Абнер, 14. Фернанду Канезин, 35. Витинью, 73)

Матч «Коритиба» — «Палмейрас» перенесен на 16 февраля