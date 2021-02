Искусственное поле против лидера, гол Энрике сравнили с Криштиану Роналду, «Марсель» пытается переманить Сампаоли

?| Curiosidade:



O Inter teve a sequ?ncia de 9 vit?rias seguidas no @Brasileirao quebrada no empate contra o Athletico.



Hoje, o time fez o jogo com menos chutes (4), chutes certos (1) e grandes chances (0).



Al?m disso, foi o 6? jogo sem vit?ria do Colorado na Arena da Baixada. pic.twitter.com/InXjkvRZtv