Искусственное поле против лидера, гол Энрике сравнили с Криштиану Роналду, «Марсель» пытается переманить Сампаоли

Главные события 34-го тура чемпионата Бразилии.

Коварная синтетика

«Атлетику Паранаэнсе» — «Интернасионал» — 0:0

За всю историю серии А зафиксирован только один случай, когда титул не достался команде, которая лидировала после 33 туров. Одиннадцать лет назад в историю влип «Палмейрас», который ухитрился рухнуть на пятое место, оставшись за бортом Кубка Либертадорес. Вряд ли такой сценарий грозит «Интернасионалу», у которого солидный запас прочности, однако первое место теперь под угрозой. Прежний четырехочковый отрыв оставлял право на ошибку, а теперь этого нет, и как тут не вспомнить слова Абела Браги о том, что бразильский чемпионат — самый сложный в мире.

?| Curiosidade:



O Inter teve a sequ?ncia de 9 vit?rias seguidas no @Brasileirao quebrada no empate contra o Athletico.



Hoje, o time fez o jogo com menos chutes (4), chutes certos (1) e grandes chances (0).



Al?m disso, foi o 6? jogo sem vit?ria do Colorado na Arena da Baixada. pic.twitter.com/InXjkvRZtv — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) February 5, 2021

Подкрепить эту мысль можно двумя примерами. Во-первых, уровнем конкурентов красных, хотя те выиграли девять раз подряд и оступились впервые с 7 декабря. Во-вторых, наличием в турнире зубастых середняков вроде «Атлетику Паранаэнсе». Занимая десятое место, эта команда в течение трех недель отняла очки у трех претендентов на титул — «Сан-Паулу» (1:1), «Фламенго» (2:1) и теперь «Интера». Естественно, всем им пришлось сложно на непривычном для Бразилии искусственном покрытии, но факт остается фактом.

«Мы были осторожны первые 20-25 минут, и это было похоже на прогулку по парку после покупки новой обуви. Скорость мяча невероятная, — заметил после финального свистка главный тренер гостей Абел Брага. — Здесь всем очень сложно. Сегодня мы прервали победную серию, но мы уже готовы к следующей».

Сени тревожит календарь

«Фламенго» — «Васку да Гама» — 2:0 (Габриэл Барбоза, 45+3, с пенальти. Бруну Энрике, 77)

Возвращаясь к истории падения «Палмейраса» в сезоне-2009, стоит напомнить, что счастливый билет тогда вытянул «Фламенго». И сейчас красно-черные снова выступают в роли теневого фаворита. При отставании от первого места на два очка команду Рожериу Сени ждет домашняя игра с «Интернасионалом» в предпоследнем туре. Это одновременно и шанс для действующего чемпиона, и элемент давления на конкурента. Когда футболисты красных регулярно повторяют мысль о том, что не думают о встрече с «Фла», это убеждает в обратном.

«Интер» сейчас системная команда, а его главный преследователь поймал кураж, что немаловажно при наличии в составе большого количества ярких исполнителей. Пусть и с пенальти, снова забил Габриэл Барбоза, который в очередной раз поменял имидж. Отказавшись от дредов, Габигол предстал с короткой стрижкой и выкрасился в фиолетово-розовый цвет. Правда, бомбардир снова не сумел сдержать эмоции после своей замены на 74-й минуте.

Flamengo nos ?ltimos 3 jogos do @Brasileirao:



? 100% aproveitamento

?? 9 gols marcados

? 2 gols sofridos

? 11 grandes chances de gol

? 2 grandes chances cedidas

? 39 chutes (21 no gol)

?? 16 chutes sofridos (10 no gol)

? 0 erros defensivos pic.twitter.com/imKweGIVQi — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) February 5, 2021

А Бруну Энрике, забив 100-й гол в карьере, оправдал свое прозвище Короля класико. У него 14 точных ударов в 22-х дерби Рио, и половина мячей пришлись на матчи с несчастным «Васку да Гама». Вдобавок ко всему удар Энрике со «второго этажа» сравнили с Криштиану Роналду — в момент удара мяч находился на высоте 2,57 метра.

? la Cristiano Ronaldo, Bruno Henrique vai a 2,57m para marcar pelo Flamengo; veja imagem https://t.co/OZYLlzxN9U pic.twitter.com/MItA7IFhCa — ge (@geglobo) February 5, 2021

Что должно тревожить тренерский штаб, так это травмы ведущих футболистов. В лазарете уже находятся голкипер Диегу Алвес, центральный защитник Родригу Кайю и опорник Тиагу Майя, а теперь поле в слезах покинул мотор средней линии Жерсон. По факту у «Фла» выбита вся центральная ось основного состава, а Габиголу и Бруну Энрике предстоят разбирательства дисциплинарных проступков, что может обернуться дисквалификациями. Тем не менее и сейчас команда может владеть мячом 71 процент игрового времени.

Bruno Henrique atuando contra o Vasco com a camisa do @Flamengo:



?? 6 jogos

?? 7 gols

? 1.16 gols por jogo

?? 1 assist?ncia

? 53 mins p/ participar de gol (!!)



Carrasco. pic.twitter.com/j2SkHaG4Xb — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) February 5, 2021

Правда, после матча Сени посетовал не на травмы, а на жесткий календарь финального отрезка и на то, что конкуренты его команды — «Интернасионал» и «Атлетику Минейру» — получают больше времени на отдых. Чемпиону же несколько раз пришлось играть с интервалом три дня. Возможно, именно в этом кроется причина повышенного травматизма.

Кука снова насолил «Гремиу»

«Гремиу» — «Сантос» — 3:3 (Диегу Соуза, 37, с пенальти. Жеан Пьерре, 46. Пепе, 53 — Кайю Жоржи, 6. Артур Гомес, 67, с пенальти. Мадсон, 90+7, с пенальти)

В «Гремиу» брожения в руководстве. В целом оно, конечно, склоняется к тому, чтобы продлить контракт с главным долгожителем серии А — работающим в клубе уже четыре года Ренату Гаушу. Но все же и критиков у ставящего классную игру тренера хватает. Вернуть прежнюю идиллию могут успешный финал Кубка Бразилии и подъем в таблице. Однако во встрече с «Сантосом», который сенсационно выбил «Гремиу» из Кубка Либертадорес и не проиграл за сезон ни одной из четырех очных встреч, поправить дела не удалось, а наставник «рыб» Кука снова оказался успешнее в тренерской дуэли.

?| Curiosidade:



Com mais um empate em 20/21, o Gr?mio termina a temporada sem vencer o Santos em nenhum dos 4 jogos que se enfrentaram.



? Santos 2-1 Gr?mio (Brasileiro)

?? Gr?mio 1-1 Santos (Libertadores)

? Santos 4-1 Gr?mio (Libertadores)

?? Gr?mio 3-3 Santos (Brasileiro) pic.twitter.com/uLCWun9xDe — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) February 3, 2021

Хозяевам не помог даже перевес в два мяча, который был ликвидирован на шестой добавленной арбитром минуте. Гаушу после этого упрекнул своих игроков в недостатке хитрости и концентрации в концовке, но при этом остался доволен тем, как возвращают лучшие кондиции несостоявшийся зенитовец Пепе и Жеан Пьерре. Досталось же от тренера арбитрам и ВАР. Не столько за два пенальти, сколько за непоследовательность судей, которые по-разному трактуют идентичные эпизоды в различных матчах.

«Гремиу» не побеждает в чемпионате уже семь туров и делает ставку на кубок, а сказка «Сантоса» может скоро закончиться. Дело в том, что Кука не уверен, останется ли он на своем посту. У клуба не все ладно с финансами, поменялся президент, и вопрос с будущим остается открытым. Однако финалист Кубка Либертадорес еще может попасть в следующий розыгрыш главного континентального турнира даже с нынешнего восьмого места. Оно окажется счастливым, если «Гремиу» выиграет кубок.

Минус один претендент на титул?

«Гояс» — «Атлетику Минейру» — 1:0 (Индиу, 28)

Не зря Хорхе Сампаоли твердил, что все его мысли заняты визитом в гости к одному из аутсайдеров, вот только достучаться до своих футболистов наставнику «Атлетику» так и не удалось. «Гояс» же сражается за выживание с таким отчаянием, что в последних четырех турах выиграл трижды и теперь вполне может рассчитывать на счастливую развязку. Гостям не помогло даже возвращение на поле бывшего нападающего «Анжи» Диегу Тарделли, который долго лечился и не играл в официальных матчах 332 дня.

Что до Сампаоли, то этот тренер может снова сменить команду, хотя в нынешнем клубе ему обеспечили роскошный по бразильским меркам бюджет и усиливают состав уже на будущий сезон. Вслед за Халком клуб рассчитывает подписать защитника-ветерана Рафинью, Додо из «Сампдории» и звезду «Ривер Плейт» Начо Фернандеса. Сампаоли же пытаются переманить в «Марсель», который не смущает скромная по европейским меркам компенсация. Если в декабре разрыв контракта привел бы к штрафу 3 миллиона евро, то сейчас сумма упала почти в три раза. Как утверждает ряд источников, тренер уже ответил согласием на переезд во Францию по окончании сезона. В «Атлетику» же настроены на сохранение специалиста, так как он является ключевой фигурой целого проекта, под который выделены серьезные средства.

Atl?tico-MG no @Brasileirao:



Mandante ? Visitante



Jogos: 17 — 17

Vit?rias: 13 — 5

Empates: 3 — 3

Derrotas: 1 — 9

Apv.: 82.4% - 35.3%

Gols pr?: 38 — 20

Gols sofridos: 12 — 30

Grandes chances criadas: 30 — 26



Discrep?ncia enorme que afasta o Galo da disputa pelo t?tulo! pic.twitter.com/7du2bNHlyP — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) February 4, 2021

Впрочем, сейчас он уверяет, что сосредоточен на нынешней работе и не сомневается, что команда после обидного поражения не прекратит сражаться за титул. Однако объяснить фиаско «Атлетико» Сампаоли не смог: «Мы все время владели мячом и 85 процентов времени провели на половине соперника. А «Гояс», который нанес всего один удар по воротам, в итоге выиграл. У нас же было множество моментов, но мы их не реализовали. Такое возможно только в футболе».

Остальные результаты

«Брагантину» — «Атлетику Гояниэнси» — 2:0 (Италу, 56. Клаудинью, 90+4, с пенальти).

«Коринтианс» — «Сеара» — 2:1 (Фабиу Сантос, 21, с пенальти. Леу Нател, 28 — Фабинью, 15).

«Баия» — «Флуминенсе» — 0:1 (Луиз Энрике, 33)

«Форталеза» — «Коритиба» — 3:1 (Натан Силва, 43, с пенальти. Давид, 44. Веллингтон Паулиста, 84 — Рикарду Оливейра, 84)

«Ботафого» — «Спорт Ресифе» — 0:1 (Майдана, 24 — с пенальти)

Матч «Сан-Паулу» — «Палмейрас» перенесен на 19 февраля