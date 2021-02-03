Сампаоли получил Халка, вратарь забил и отразил пенальти, «Сан-Паулу» уволил тренера

Главные события 33-го тура чемпионата Бразилии.

Супермен в составе аутсайдера

«Коритиба» — «Гремиу» — 1:1 (Вилсон, 73, с пенальти — Паулу Миранда, 20).

С героем тура все ясно независимо от турнирной составляющей. У голкипера «Коритибы» Вилсона нет конкурентов, так как он сравнял счет ударом с 11-метровой отметки, а на 90-й минуте парировал пенальти, который исполнял Жеан Пьерре. Сочетание этих двух эпизодов — фантастика, хотя снайперские способности 37-летнего голкипера далеко не новость. Конечно, с 12 мячами за карьеру ему далеко до лучшего в истории вратаря-бомбардира Рожериу Сени, но, например, в сезоне-2018 во втором бразильском дивизионе Вилсон забил четыре мяча.

Проблема в том, что эти подвиги вряд ли спасут «Коритибу» от вылета в серию В. Сейчас она отстает от спасительного 16-го места на семь очков, и ей нужно рассчитывать не только на осечки конкурентов, но и пытаться выиграть все пять оставшихся матчей. «Мотивация в том, что футболисты — профессионалы, и у них есть самолюбие, — говорит парагвайский наставник «Коритибы» Густаво Мориниго. — Перед нами трудная задача, но не невыполнимая. Вы должны в это поверить. Единственное, что мы можем сделать, это работать, выкладываться на полную и надеяться, что получим нужные результаты».

Трехцветные начинают перестройку

«Атлетику Гояниэнси» — «Сан-Паулу» — 2:1 (Натанаэл Пимьента, 21. Витор, 88 — Рейналду, 40).

Главный кадр матча — наставник «Сан-Паулу» Фернанду Диниз, который нервно потирает лицо и выглядит человеком, не понимающим: когда же закончится этот кошмар, и куда пропала очаровывавшая всех игра? Да, трехцветные сравняли счет к перерыву. Да, у них был отличный шанс в концовке, но он был упущен, а хозяева издевательски раскатали оборону фаворита и вывели Витора на пустые ворота. «Сан-Паулу» уже шесть матчей без побед, и если команда за первый месяц зимы демонстрирует 23-процентную реализацию явных голевых моментов (3 из 13), говорить о титуле уже не приходится.

?| Curiosidade:



Contra o Atl?tico-GO, o S?o Paulo fez seu jogo no @Brasileirao com mais chances de gol: 5. No entanto, n?o converteu NENHUMA.



Depois de 6 jogos em 2021, s?o:



? 13 grandes chances de gol

? 10 grandes chances perdidas

? 23% convers?o de chances pic.twitter.com/oKOmNGJ5cv — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) January 31, 2021

После финального свистка Диниз признался, что не думает об уходе и рассчитывает на перелом ситуации. Однако руководство клуба устало ждать перемен, и в силу отсутствия какого-либо прогресса в понедельник совет директоров отправил тренера в отставку несмотря на то, что реального преемника у Диниза нет. Вместе с ним клуб покидает легенда «Сан-Паулу» Раи, который всегда поддерживал тренера и временно оставался спортивным директором до конца сезона, так как команда лидировала в чемпионате.

Сейчас же назначенцы нового президента начинают перестройку, которая в первую очередь затронет ветеранов. С Эрнанесом попробуют договориться о сокращении оклада, испанец Хуанфран не подпишет новый контракт, а Дани Алвеса готовы отпустить ради сокращения платежной ведомости. Хотя, самый интересный вопрос — новый главный тренер.

В списке кандидатов фигурируют покинувший «Марсель» Андре Виллаш-Боаш, Себастьян Беккачече из аргентинского «Расинга», Вагнер Мансини («Коринтианс»), легенда клуба Рожериу Сени («Фламенго») и испанец Мигель Анхель Рамирес. Последний из этого трио оказался в удивительной ситуации, так как после ухода из эквадорского «Индепендьенте Дель Валье» должен был возглавить «Интернасионал». Однако уволить ведущего красных к чемпионству Абела Брагу может только безумец. Изначально перемены сдвинули на короткое межсезонье, но 68-летний ветеран настолько хорош, что намерен получить заслуженный контракт и на будущий сезон. Ради этого он уже отклонил сверхвыгодное предложение с Ближнего Востока.

Сампаоли верит в мечту

«Атлетику Минейру» — «Форталеза» — 2:0 (Гильерме Арана, 57. Варгас, 67).

Хорхе Сампаоли продолжает требовать усиления состава, и несколько дней назад «Атлетику» подписал контракт с бывшим нападающим «Зенита» Халком. На очереди — расставшийся с «Олимпиакосом» ветеран Рафинья. Хотя и нынешний подбор игроков позволяет рассчитывать на большее, чем три победы в семи предыдущих турах. Даже странно регулярно слышать от Сампаоли термин «молодая команда». Если он и справедлив, то только в плане строительства нового коллектива после массированной закупки новичков. Некоторые, как Иоран, уже превратились в лидеров, и клуб обрадовал фанатов сообщением, что один из героев матча с «Форталезой» выкуплен у «Палмейраса» и подписал трехлетний контракт.

Впрочем, говорить о будущем Сампаоли отказывается, и когда его спросили про Халка, тренер ограничился приветствием игрока. «Сейчас я думаю только о Гоянии в среду, — признался аргентинский наставник. — На карту поставлено многое, и это занимает мое внимание больше, чем приход очень важного игрока для следующего сезона. Встреча с «Гоясом» будет крайне сложной. Мы должны четко понимать, что для нас результат будет иметь фундаментальное значение. Нам нужно сильно верить сначала в нашу игру, а затем в свою мечту».

Звезда «Фламенго» под угрозой дисквалификации

«Спорт Ресифе» — «Фламенго» — 0:3 (Габриэл Барбоза, 4. Бруну Энрике, 19. Педру, 90+6).

Рожериу Сени не позавидуешь — давление на него не ослабевает, но наставник «Фламенго» держит удар. После поражения от «Атлетику Паранаэнсе» он заявил, что будет оценивать шансы на сохранение титула только после отложенного матча с «Гремиу». В итоге, уступая после первого тайма, красно-черные устроили голевое пиршество после перерыва и, выиграв 4:2, поднялись на второе место. После таких матчей трудно критиковать Сени за то, что он не может одновременно найти место на поле сразу двум отличным бомбардирам — Габриэлу Барбозе и Педру.

Mais chances claras perdidas no @Brasileirao:



FLA — 80

CAM — 49

Gabigol, Bruno Henrique e Pedro — 44

SPFC — 39

PAL — 38

INT — 36

CAP — 36

BAH — 35

BOT — 35

CSC — 34

ACG — 31 pic.twitter.com/yb0gNKhGba — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) February 2, 2021

Габигол, кстати, напомнил партнерам, как год назад они завоевали Кубок Либертадорес за три минуты, а сейчас у «Фла» целых шесть матчей. И первый из них действующий чемпион выиграл за явным преимуществом, хотя и потерял при этом захромавшего лидера полузащиты Жерсона . До первого места теперь четыре очка, причем в предпоследнем туре «Интернасионал» ждет визит на «Маракану». В Бразилии даже подсчитали, что шансы «Фламенго» на титул увеличились с 6 до 16 процентов.

STJD reativa processo de lance em que Bruno Henrique atingiu o rosto de Breno, do Goi?s. Atacante do Flamengo pode pegar at? 6 jogos de suspens?o.



? Globo Esporte pic.twitter.com/Fw5WytxA4q — Planeta do Futebol ? (@futebol_info) February 1, 2021

Только права на ошибку нет, и еще очень важно отстоять Бруну Энрике. В недавней игре с «Гоясом» он ногой попал сопернику в лицо и сломал ему нос. ВАР эпизод проглядел, в протокол запись о случившемся не попала, и дисциплинарный комитет не нашел оснований для рассмотрения дела. Однако апелляция клуба из Гоянии привела к тому, что Высший суд спортивной юстиции принял решение провести разбирательство. Если действия Энрике признают умышленными, «Фла» может лишиться своей звезды на срок до шести матчей.

Остальные результаты

«Интернасионал» — «Брагантину» — 2:1 (Патрик, 5. Эденилсон, 57, с пенальти — Элинью, 15). Обзор — здесь

«Васку да Гама» — «Баия» — 0:0

«Сеара» — «Атлетику Паранаэнсе» — 0:2 (Карлос Эдуарду, 85, 90+2)

«Флуминенсе» — «Гояс» — 3:0 (Нину, 17. Матеус Мартинелли, 26, 37)

«Палмейрас» — «Ботафого» — 1:1 (Эмерсон Сантос, 16 — Рафаэл Наварро, 60)

Матч «Сантос» — «Коринтианс» перенесен на 18 февраля.