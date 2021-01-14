Фанаты «Фламенго» устроили осаду клубной базы, «Спорт» потребовал отказаться от ВАР

Главные события 29-го тура чемпионата Бразилии.

«Палмейрас» едва не остался без победы

«Спорт Ресифи» — «Палмейрас» — 0:1 (Виллиан, 27)

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«Форталеза» — «Гремиу» — 0:0

В центре внимания сейчас решающие матчи Кубка Либертадорес, где «Палмейрас» вышел в финал на фоне грандиозного скандала и лучшим в его составе назвали ВАР. Бело-зеленые чуть не растеряли добытое в гостях у «Ривер Плейт» преимущество (3:0, 0:2), а несколькими днями ранее подопечные Абела Феррейры без группы лидеров могли лишиться победы в концовке игры национального первенства. Речь об эпизоде, в котором защитник выбивал мяч из штрафной и попал в руку своему одноклубнику.

Sport x Palmeiras: VAR anula p?nalti ap?s a bola bater na m?o de Rony; assista — https://t.co/nOjOmMxug9 pic.twitter.com/bCBeZxDEC7 — Torcedores.com (@Torcedorescom) January 10, 2021

Арбитр сначала указал на 11-метровую отметку, однако, получив подсказку видеоассистента, отправился изучать запись. В России, согласно последним рекомендациям, такие нарушения не фиксируются, но тут споры вызвала дистанция между игроками. С одной стороны, рука Рони была отставлена в сторону и мяч по пути к нему пролетел несколько метров. Вместе с тем нападающий бело-зеленых пытался убрать руку в сторону, и как раз на этом сделал акцент судья, которому для принятия решения потребовалось несколько минут.

Теперь недовольство проявили уже хозяева. Оно было настолько велико, что в какой-то момент на поле появились представители полиции. Позднее же появилось заявление «Спорта», в котором говорится: клуб требует аннулировать результат матча, опубликовать запись переговоров судей и прекратить использование видеоарбитров на матчах команды в текущем сезоне. Впрочем, рассчитывать на переигровку не приходится, так как трактовка игрового эпизода не является юридическим моментом, который повлиял на результат, и не попадает под юрисдикцию Высшего суда спортивной юстиции.

Sport pede ? CBF a retirada do VAR de seus jogos e quer anula??o de duelo contra Palmeiras



Clube publica nota oficial no site referente aos pedidos do Rubro-negro ap?s pol?mica referente ? p?nalti anulado ap?s checagem no VAR



?? https://t.co/cabeoPonQt pic.twitter.com/UUgRJrsIyI — ge (@geglobo) January 11, 2021

В итоге «Палмейрас» почти догнал идущий пятым «Гремиу», которому не хватает стабильности. Стоило подопечным Ренату Гаушу приблизиться к группе лидеров, как последовала ничья в гостях у «Форталезы», которая не знает побед с конца ноября, но в последних турах отняла очки еще и у «Фламенго» (0:0). Теперь «Палмейрас» отстает от «Гремиу» на один балл и имеет игру в запасе.

Забавно, что Гаушу ухитрился получить желтую карточку, когда задержал пытавшегося быстро ввести мяч из-за боковой футболиста «Форталезы». За такие прегрешения в Бразилии тренеров прежде не наказывали, и к следующему туру, когда его команда отправится к «Палмейрасу» в гости, специалисту нужно будет придумать что-то более интересное.

RENATO GA?CHO: O PRIMEIRO T?CNICO QUE LEVA CART?O AMARELO POR FAZER FALTA NO JOGADOR ADVERS?RIO.



MONSTRO pic.twitter.com/xzTbOzbXDw — Gr?mio da Ilus?o (de ?). (@gremioillude) January 10, 2021

Чемпион разучился забивать

«Фламенго» — «Сеара» — 0:2 (Винисиус Гоэс, 13. Келвин, 90)

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Пока еще действующий чемпион в кризисе. После серии декабрьских побед в трех последних турах команда набрала всего одно очко и забила один мяч при 15 голевых моментах, хотя ее соперниками были команды из середины таблицы. В двух январских матчах у «Фламенго» и вовсе два поражения. Ладно «Флуминенсе», ведь это дерби с непредсказуемым исходом, но домашний проигрыш «Сеаре» — катастрофа.

Fortaleza 0-0 Flamengo



? 4 grandes chances de gol

? 0 convertidas



Flamengo 1-2 Fluminense



? 7 grandes chances de gol

? 1 convertida



Flamengo 0-2 Cear?



? 4 grandes chances de gol

? 0 convertidas



? 1/15 grandes chances convertidas no per?odo (6% de convers?o). pic.twitter.com/W6VepoN2kl — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) January 10, 2021

И в принципе проблемы у красно-черных прежние. Еще по ходу первого тайма хозяева «Мараканы» стали первой командой, которая в этом чемпионате создала 100 явных моментов для взятия ворот, однако данный блестящий показатель портит 31-процентная реализация. А после игры с «Сеарой» начавшие ее в стартовом составе форварды Бруну Энрике и Педру заняли два первых места в малоприятном рейтинге худших по количеству упущенных голевых шансов. Если бы не последние потери, «Фла» шел бы вровень с «Сан-Паулу», да еще и с игрой в запасе.

#Brasileir?o ??



? Mais chances claras perdidas no @Brasileirao:



Bruno Henrique (FLA) — 14 (1.819 mins)

Pedro (FLA) — 13 (1.421 mins)

Robson (CFC) — 13 (2.162 mins)

Gabriel (FLA) — 13 (1.015 mins)

Keno (CAM) — 11 (2.036 mins)

Arrascaeta (FLA) — 8 (1.382 mins) pic.twitter.com/IA4YgQE54T — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) January 10, 2021

Рожериу Сени явно в шоке от текущих результатов и с трудом нашел слова на пресс-конференции, которая началась спустя час после финального свистка. «Я не могу объяснить, почему мы не использовали шанс догнать «Сан-Паулу», — признался специалист. — Мне жаль. Я приехал сюда, чтобы стать чемпионом, однако мы упускаем свои возможности. Это наша вина, это моя вина».

Кроме того, тренер посетовал на пустые трибуны, заметив, что 50-60 тысяч зрителей на «Маракане» — это что-то особенное и голос фанатов имеет значение. А еще знаменитый в прошлом голкипер-бомбардир ответил на вопрос о доверии руководства, и особого энтузиазма в его словах не было: «В футболе нет никаких гарантий. Вам нужно заработать их результатами. А так как они плохие, правление имеет право принять любое решение».

Пока боссы «Фла» поддерживают тренера и отказались от предложенного клубу португальского специалиста Руя Витории, однако напряжение это не сняло. Особенно на фоне слухов, что ряд ветеранов пользуется особым доверием Сени и позволяет себе вмешиваться в тренировочный процесс. Естественно, клуб опроверг и это, и факт недовольства других футболистов, но бензина в костер плеснули предостаточно.

Fans and ultras protesting at the entrance of the Ninho do Urubu TC as players arrive in their cars



[? @caiquehandrade] pic.twitter.com/u8hTfiGUlG — ... ??? ??? (@FlamengoENG) January 12, 2021

В итоге возмущенные представители нескольких фанатских группировок осадили тренировочный лагерь клуба и требовали отставки главного тренера, а наиболее горячие болельщики бросали яйца в подъезжавшие к базе автомобили игроков. Лозунги торсиды говорили сами за себя — «Любовь закончилась, это будет ад» и «Команда без стыда». В ответ лидеры команды Диегу и Филипе Луис в соцсетях заявили о единстве команды, а президент «Фла» Родолфу Ландим пообщался с футболистами и тренерами.

«Интер» почти догнал лидера

«Интернасионал» — «Гояс» — 1:0 (Бруну Прашедес, 43)

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Пока «Сан-Паулу» и «Фламенго» теряют очки, «Интер» их стабильно набирает. Команда из Порту-Алегри в своем нынешнем состоянии чем-то напоминает своего 68-летнего мудрого наставника Абела Брагу. Ничего экстраординарного вроде бы не демонстрирует, а своего добивается. Нынешняя победа — пятая подряд, и снова нужно говорить о прагматизме красных.

O Internacional chegou ? marca de 5 vit?rias seguidas no @Brasileirao!



? N?meros no per?odo:



?? 9 gols pr?

? 2 gols sofridos

? 14 grandes chances

? 6 grandes chances cedidas

?? 26.0 chutes p/ sofrer gol



1? vez que o time conseguiu essa sequ?ncia desde o Brasileir?o 2018. pic.twitter.com/BxmsI2fc3m — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) January 10, 2021

Хотя в чем-то им повезло. Например, в первом тайме хозяева выжали максимум из подачи углового, тогда как их ворота от гола спасли невероятная реакция голкипера Марселу Ломбы и микроскопический офсайд. Хватало напряженных моментов и после перерыва, однако скромно выглядевший «Интер» справился со всеми угрозами и теперь отстает от первого места всего на три очка.

Может быть, команде помогло присутствие аргентинского полузащитника Д'Алессандро, которому по окончании контракта в конце года красные устроили трогательные проводы? На днях не собирающийся на покой 39-летний ветеран подписал соглашение с уругвайским «Насьоналем», однако на трибуны родной для себя арены Андрес попал по официальной аккредитации и активно общался с представителями штаба «Интера».

Como ser? que o D'alessandro est? acompanhando o Inter x Goi?s?



— Cornetando tudo e todos

— Apoiando e cantando junto com as caixas de som

— S? no radinho de pilha

— Nervoso pra caramba



?@matheuss_pe pic.twitter.com/AutVaIFCDf — O Bairrista ? (@O_Bairrista) January 10, 2021

Впрочем, дело точно не в везении, и после финального свистка Абел Брага отметил игру центральных защитников Куэсты и Родригу Моледу. Их роль была исключительно важна в противостоянии с соперником, который делает ставку на схему с двумя мощными центральными нападающими и, соответственно, многочисленные подачи в штрафную. Персональной похвалы удостоился и автор победного гола Бруну Прашедес. Этот 18-летний полузащитник проводит первый сезон на профессиональном уровне и был переведен в главную команду еще предыдущим главным тренером Эдуардо Коудетом.

Сампаоли остался третьим

«Брагантину» — «Атлетику Минейру» — 2:2 (Рикарду, 45+1. Эдимар Фрага, 67 — Саварино, 55. Иоран, 90+10, с пенальти)

Из-за переноса предыдущего матча «Атлетику» проводил первую игру в новом году. С одной стороны, у Хорхе Сампаоли появилась возможность перезарядить батарейки. Вместе с тем пауза в 17 дней на решающем отрезке сезона — это риск потерять ритм. Тем более начинать пришлось в гостях у крепкого «Брагантину», который несколько дней назад не оставил шансов лидеру чемпионата «Сан-Паулу» (4:2). И, как показала игра, опасения гостей оказались не напрасными. «Атлетику» спасся от поражения, реализовав назначенный после вмешательства ВАР пенальти на 10-й добавленной арбитром минуте!

Como o punho cerrado do Rei, seremos luta, seremos ra?a, at? o final. Aqui ? #Galo! ??? pic.twitter.com/AV1vfvmX8O — Atl?tico ? (@Atletico) January 12, 2021

Сампаоли после игры старался отметить положительные моменты. Во-первых, вспомнил про сложности в гостях у «Брагантину» таких сильных команд, как «Сан-Паулу» и «Палмейрас». Во-вторых, посетовал на качество поля. Наконец, отметил агрессивные действия своей команды и очевидный прогресс в качестве игры. «У нас уже есть игровая идея, — констатировал аргентинский специалист. — Игровая культура команды тоже понятна. Необходимо улучшать детали, которые делают нас конкурентоспособными, чтобы соперничать с командами, которые очень сильны и борются за то же, за что и мы».

Остальные результаты

«Сан-Паулу» — «Сантос» — 0:1 (Жобсон, 46) обзор здесь

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«Коритиба» — «Атлетику Паранаэнсе» — 0:0

«Атлетику Гояниэнси» — «Байя» — 1:1 (Матеус Перейра, 7 — Габриэл Новаэс, 75)

«Васку да Гама» — «Ботафого» — 3:0 (Таллес Магну, 22. Андрей, 77. Ягу Пикачу, 90+6, с пенальти)

«Коринтианс» — «Флуминенсе» — ?:? (???)

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.