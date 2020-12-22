Безумный матч с победным голом Витинью, «Сан-Паулу» разгромил Сампаоли

Главные события 26-го тура чемпионата Бразилии.

Невероятный «Фламенго»

«Фламенго» — «Байя» — 4:3 (Бруну Энрике, 5. Исла, 33. Педру, 82. Витинью, 90 — Рамирес, 50. Жилберту, 56, 59)

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У чемпиона на минувшей неделе стало одной проблемой меньше. Клуб наконец-то уладил возникшее недопонимание с основным голкипером Диегу Алвесом и продлил контракт с 35-летним ветераном еще на сезон. Кроме того, Рожериу Сени порадовало возвращение в строй ключевого опорного полузащитника Виллиана Арау. Были опасения, что его повреждение окажется серьезным, но уже в следующем туре футболист должен вернуться на поле.

Сама же игра получилась гиперэмоциональной. Для начала «Фла» забил быстрый гол, но уже на 10-й минуте Габриэл Барбоза получил красную карточку. Как следует из протокола, не услышав свистка после собственного падения около штрафной соперника, лучший бомбардир послал арбитра в хорошо известном направлении. Возмущавшегося Габигола уводили с поля больше пяти минут. С дисциплиной у него очевидные проблемы: будучи нападающим, за 43 матча в двух последних чемпионатах он наказывался чаще остальных одноклубников (14 предупреждений и 2 удаления).

?| Curiosidade:



Gabigol ? o jogador do Flamengo que mais levou cart?es somando os dois ?ltimos Brasileiros.



?? 43 jogos

? 14 cart?es amarelos

? 2 cart?es vermelhos

? 216 mins p/ levar um cart?o pic.twitter.com/xhZfNb9lOS — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) December 20, 2020

Разговаривать же с Флавиу Родригесом де Соузой — себе дороже. На последних минутах он удалил уже игрока «Байи» Даниэла, суть высказываний которого сводилась к слову «стыд» при отсутствии непарламентских выражений. Зато никто из судейской бригады не слышал, как Рамирес порекомендовал Жерсону «закрыть рот» и добавил слово «черный». Разбирательство инцидента впереди, но, так как тема расизма сейчас горячая, «Байя» уже отстранила колумбийца от тренировок и принесла извинения сопернику.

Что касается футбольных событий, то отличная игра голкипера Диегу Алвеса вдохновила «Фла» на более открытую игру, и один из выпадов завершил защитник Исла. Казалось, все здорово, только после перерыва случилось невероятное. Ману Менезес, конечно, внес коррективы в тактику, однако он еще и заставил своих подопечных поверить в свои силы. Настолько, что 2:0 на табло «Мараканы» превратились в 2:3 в течение девяти неполных минут! Украшением этого отрезка стало попадание Жилберту в дальнюю «девятку».

Красно-черные были близки к катастрофе, однако провели невероятную концовку. Ее первые герои — организовавшие третий гол Филипе Луис и переправивший мяч в ворота грудью Педру. Второе чудо при равном счете совершил вытащивший мертвый мяч Диегу Алвес. И вишенка на торте — победный удар вышедшего на замену Витинью с невероятной передачи Педру, который в воздухе пяткой переправил мяч бывшему форварду ЦСКА. Выходить на второе место — так красиво!

#Brasileir?o ??



? Jogadores que menos precisam de toques na bola para participar de um gol no @Brasileirao: @Pedro9oficial — 34.6

Thiago Galhardo — 35.0

Luiz Adriano — 36.3

Brenner — 38.6

Germ?n Cano — 41.4 pic.twitter.com/ZXvIslKMIu — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) December 21, 2020

У «Сан-Паулу» «плюс 7»

«Сан-Паулу» — «Атлетику Минейру» — 3:0 (Игор Гомес, 25. Габриэл, 83. Жонас Торо, 90+1)

Тур стартовал еще в ночь на четверг и сразу — с самого главного матча. От встречи первой и второй команд чемпионата ждали сражения с непредсказуемым сюжетом. Тем более прошедший 17 матчей без поражений «Сан-Паулу» не только уступил «Коринтинс» (0:1), но и потерял своего лучшего снайпера Лусиану. Однако имевший возможность сократить отставание от лидера до одного очка «Атлетику Минейру» был в буквальном смысле размазан по газону «Морумби». Или, скорее, смыт обрушившимся на стадион ливнем, после чего трехцветные восстановили прежний — семиочковый — отрыв от преследователя.

При этом Фернанду Диниз показал себя тактически гибким специалистом. Он перешел на схему с одним нападающим, отдав предпочтение умеющему открываться между линиями Бреннеру, а центр поля укрепил Че Че. Этот хавбек в последнее время чаще выходил на замену или вынужденно исполнял роль правого защитника, а тут показал себя важной фигурой и ассистировал открывшему счет Игору Гомесу. «Атлетику» же при счете 1:0 потерял Аллана, который на 75-й минуте получил второе за короткий отрезок предупреждение и дал хозяевам возможность в концовке довести дело до разгрома.

— Нам не хватало крепости или злости, чтобы использовать моменты, которые мы создавали. Особенно во втором тайме, а «Сан-Паулу» очень хорошо разобрался в ситуациях, которые создал, — заявил после матча Сампаоли.

— Есть удовлетворение от того, что игроки понимали важность матча и знали, что должны существенно улучшить игру против очень квалифицированной команды и одного из величайших тренеров мира, — признался в свою очередь Диниз.

Тренера «Сан-Паулу» снова стоит похвалить за доверие молодежи, что полностью соответствует стратегии, которую клуб провозгласил три года назад после прихода на пост спортивного директора знаменитого Раи. Показательно, что все три гола в главном матче тура забили воспитанники академии трехцветных.

E o #TremBalaDeCotia, parceiro... Uma noite com a cara do @SaoPauloFC. Para abrir vantagem na ponta. Segue a viagem, t? voando... #BRSAO ?? pic.twitter.com/4zQUgO6zaH — Brasileir?o Assa? (@Brasileirao) December 17, 2020

Проводы легенды

«Интернасионал» — «Палмейрас» — 2:0 (Эденилсон, 11. Юри Алберту, 83)

После первой в чемпионате победы вернувшийся в «Интер» Абел Брага говорил, что вздохнул с облегчением и обещал по такому случаю выпить бокал вина. Кому-то оптимизм главного тренера мог показаться излишним. Особенно в преддверии встречи с «Палмейрасом», который показывал выдающиеся результаты после прихода португальца Абела Феррейры.

Uma noite especial est? por vir. A despedida de @dale10 pelo @SCInternacional. S?o 250 jogos na minha hist?ria. Quantas mem?rias... Dale! pic.twitter.com/FAfLX2W8RV — Brasileir?o Assa? (@Brasileirao) December 19, 2020

Однако для красных это был особенный вечер, ведь субботняя игра стала последним домашним матчем для живой легенды клуба Андреса Д'Алессандро. 39-летний аргентинец начинал карьеру в родном «Ривер Плейт» вместе с еще недавно тренировавшим «Интер» Эдуардо Коудетом и был символом нового поколения вместе с Аймаром, Савиолой и Кавенаги. Поменяв потом несколько клубов, олимпийский чемпион-2004 нашел свое счастье в Бразилии, где отыграл за одну из главных команд своей жизни 12 сезонов.

? «Pessoalmente, gratid?o, agradecimento, por tudo que t?m demonstrado os jogadores e funcion?rios do Clube nos ?ltimos dias. Vai ser dif?cil quando cair a ficha. ? uma situa??o de tristeza muito grande mas, quando olho para tr?s, uma felicidade muito grande.» — D'Alessandro pic.twitter.com/70FPTNc3Hh — Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 20, 2020

Конечно, Д'Алессандро заслужил проводы при полных трибунах, но все равно он уходит победителем, получив свои несколько минут в концовке и привычную капитанскую повязку. К тому времени «Интер» уже обеспечил себе победу, одним из главных творцов которой стал открывший счет, а потом добавивший к голу результативную передачу Эденилсон. Ну а свою знаменитую «десятку» после финального свистка партнеры подбрасывали в воздух, как в дни завоевания трофеев.

«O Beira-Rio foi a minha casa 12 anos. Eu tive o privil?gio e a sorte de conhecer o antigo Beira-Rio. Vivi essa ?poca, e vivi a ?poca do novo Beira-Rio.»



???#DAleParaSempre pic.twitter.com/0IQrZSTRrg — Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 20, 2020

Не сдерживая слез по окончании игры, Д'Алессандро вместе с супругой и тремя детьми смотрел на экране арены «Бейра Рио» посвященный ему клип. Слушал пожелания своих друзей, бывших и нынешних одноклубников, тренеров и болельщиков, после чего взял микрофон и произнес трогательную речь. Поле семья футболиста покидала под аплодисменты через символический коридор.

«Parece que passa um filme passa pela cabe?a. S?o muitos anos, n?o tem como n?o se emocionar. Vou sentir muita saudades.» — Andr?s Nicol?s D'Alessandro



???#DAleParaSempre ??? pic.twitter.com/hp7ZijLdTN — Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 20, 2020

— Очень редко игроку удается провести 12 лет и завоевать уважение болельщиков в чужой стране, — заявил Абел Брага, который поддерживал связь с аргентинцем даже после своего ухода из клуба. — Его очень хорошо приняли в Бразилии, в «Интере», и он знал, как побеждать и завоевать любовь. Он знает, как я восхищаюсь профессионализмом, это великий игрок и прежде всего великая личность. И в этот исторический момент я горжусь тем, что являюсь частью данного события.

Остальные результаты

«Сантос» — «Васку да Гама» — 1:0 (Карлиньюс, 9).

Обзор матча — здесь.

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«Атлетику Гояниэнси» — «Флуминенсе» — 2:1 (Веллингтон Рату, 43. Жеан, 87, с пенальти — Фелиппе Кардосу, 90+3)

«Коритиба» — «Ботафого» — 1:2 (Неилтон, 27 — Педру Раул, 75, 82, с пенальти)

«Спорт Ресифи» — «Гремиу» — 1:1 (Далберту, 10 -Пепе, 73, с пенальти)

«Брагантину» — «Атлетику Паранаэнсе» — 0:1 (Ренату Кайзер, 26)

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«Форталеза» — «Сеара» — 0:2 (Лима, 47. Клебер, 54)

«Коринтианс» — «Гояс» — 2:1 (Фернандан, 3. Силва, 14. Жо, 51)