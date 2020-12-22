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Безумный матч с победным голом Витинью, «Сан-Паулу» разгромил Сампаоли

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 09:00
20 декабря. Рио-де-Жанейро. «Фламенго» — «Байя» — 4:3. 90-я минута. Витинью (слева) и Педру празднуют победный гол. Фото Reuters
20 декабря. Рио-де-Жанейро. «Фламенго» — «Байя» — 4:3. 90-я минута. Витинью (слева) и Педру празднуют победный гол. Фото Reuters
Главные события 26-го тура чемпионата Бразилии.

Невероятный «Фламенго»

«Фламенго» — «Байя» — 4:3 (Бруну Энрике, 5. Исла, 33. Педру, 82. Витинью, 90 — Рамирес, 50. Жилберту, 56, 59)

У чемпиона на минувшей неделе стало одной проблемой меньше. Клуб наконец-то уладил возникшее недопонимание с основным голкипером Диегу Алвесом и продлил контракт с 35-летним ветераном еще на сезон. Кроме того, Рожериу Сени порадовало возвращение в строй ключевого опорного полузащитника Виллиана Арау. Были опасения, что его повреждение окажется серьезным, но уже в следующем туре футболист должен вернуться на поле.

Сама же игра получилась гиперэмоциональной. Для начала «Фла» забил быстрый гол, но уже на 10-й минуте Габриэл Барбоза получил красную карточку. Как следует из протокола, не услышав свистка после собственного падения около штрафной соперника, лучший бомбардир послал арбитра в хорошо известном направлении. Возмущавшегося Габигола уводили с поля больше пяти минут. С дисциплиной у него очевидные проблемы: будучи нападающим, за 43 матча в двух последних чемпионатах он наказывался чаще остальных одноклубников (14 предупреждений и 2 удаления).

Разговаривать же с Флавиу Родригесом де Соузой — себе дороже. На последних минутах он удалил уже игрока «Байи» Даниэла, суть высказываний которого сводилась к слову «стыд» при отсутствии непарламентских выражений. Зато никто из судейской бригады не слышал, как Рамирес порекомендовал Жерсону «закрыть рот» и добавил слово «черный». Разбирательство инцидента впереди, но, так как тема расизма сейчас горячая, «Байя» уже отстранила колумбийца от тренировок и принесла извинения сопернику.

Что касается футбольных событий, то отличная игра голкипера Диегу Алвеса вдохновила «Фла» на более открытую игру, и один из выпадов завершил защитник Исла. Казалось, все здорово, только после перерыва случилось невероятное. Ману Менезес, конечно, внес коррективы в тактику, однако он еще и заставил своих подопечных поверить в свои силы. Настолько, что 2:0 на табло «Мараканы» превратились в 2:3 в течение девяти неполных минут! Украшением этого отрезка стало попадание Жилберту в дальнюю «девятку».

Красно-черные были близки к катастрофе, однако провели невероятную концовку. Ее первые герои — организовавшие третий гол Филипе Луис и переправивший мяч в ворота грудью Педру. Второе чудо при равном счете совершил вытащивший мертвый мяч Диегу Алвес. И вишенка на торте — победный удар вышедшего на замену Витинью с невероятной передачи Педру, который в воздухе пяткой переправил мяч бывшему форварду ЦСКА. Выходить на второе место — так красиво!

У «Сан-Паулу» «плюс 7»

«Сан-Паулу» — «Атлетику Минейру» — 3:0 (Игор Гомес, 25. Габриэл, 83. Жонас Торо, 90+1)

Тур стартовал еще в ночь на четверг и сразу — с самого главного матча. От встречи первой и второй команд чемпионата ждали сражения с непредсказуемым сюжетом. Тем более прошедший 17 матчей без поражений «Сан-Паулу» не только уступил «Коринтинс» (0:1), но и потерял своего лучшего снайпера Лусиану. Однако имевший возможность сократить отставание от лидера до одного очка «Атлетику Минейру» был в буквальном смысле размазан по газону «Морумби». Или, скорее, смыт обрушившимся на стадион ливнем, после чего трехцветные восстановили прежний — семиочковый — отрыв от преследователя.

При этом Фернанду Диниз показал себя тактически гибким специалистом. Он перешел на схему с одним нападающим, отдав предпочтение умеющему открываться между линиями Бреннеру, а центр поля укрепил Че Че. Этот хавбек в последнее время чаще выходил на замену или вынужденно исполнял роль правого защитника, а тут показал себя важной фигурой и ассистировал открывшему счет Игору Гомесу. «Атлетику» же при счете 1:0 потерял Аллана, который на 75-й минуте получил второе за короткий отрезок предупреждение и дал хозяевам возможность в концовке довести дело до разгрома.

— Нам не хватало крепости или злости, чтобы использовать моменты, которые мы создавали. Особенно во втором тайме, а «Сан-Паулу» очень хорошо разобрался в ситуациях, которые создал, — заявил после матча Сампаоли.

— Есть удовлетворение от того, что игроки понимали важность матча и знали, что должны существенно улучшить игру против очень квалифицированной команды и одного из величайших тренеров мира, — признался в свою очередь Диниз.

Тренера «Сан-Паулу» снова стоит похвалить за доверие молодежи, что полностью соответствует стратегии, которую клуб провозгласил три года назад после прихода на пост спортивного директора знаменитого Раи. Показательно, что все три гола в главном матче тура забили воспитанники академии трехцветных.

Проводы легенды

«Интернасионал» — «Палмейрас» — 2:0 (Эденилсон, 11. Юри Алберту, 83)

После первой в чемпионате победы вернувшийся в «Интер» Абел Брага говорил, что вздохнул с облегчением и обещал по такому случаю выпить бокал вина. Кому-то оптимизм главного тренера мог показаться излишним. Особенно в преддверии встречи с «Палмейрасом», который показывал выдающиеся результаты после прихода португальца Абела Феррейры.

Однако для красных это был особенный вечер, ведь субботняя игра стала последним домашним матчем для живой легенды клуба Андреса Д'Алессандро. 39-летний аргентинец начинал карьеру в родном «Ривер Плейт» вместе с еще недавно тренировавшим «Интер» Эдуардо Коудетом и был символом нового поколения вместе с Аймаром, Савиолой и Кавенаги. Поменяв потом несколько клубов, олимпийский чемпион-2004 нашел свое счастье в Бразилии, где отыграл за одну из главных команд своей жизни 12 сезонов.

Конечно, Д'Алессандро заслужил проводы при полных трибунах, но все равно он уходит победителем, получив свои несколько минут в концовке и привычную капитанскую повязку. К тому времени «Интер» уже обеспечил себе победу, одним из главных творцов которой стал открывший счет, а потом добавивший к голу результативную передачу Эденилсон. Ну а свою знаменитую «десятку» после финального свистка партнеры подбрасывали в воздух, как в дни завоевания трофеев.

Не сдерживая слез по окончании игры, Д'Алессандро вместе с супругой и тремя детьми смотрел на экране арены «Бейра Рио» посвященный ему клип. Слушал пожелания своих друзей, бывших и нынешних одноклубников, тренеров и болельщиков, после чего взял микрофон и произнес трогательную речь. Поле семья футболиста покидала под аплодисменты через символический коридор.

— Очень редко игроку удается провести 12 лет и завоевать уважение болельщиков в чужой стране, — заявил Абел Брага, который поддерживал связь с аргентинцем даже после своего ухода из клуба. — Его очень хорошо приняли в Бразилии, в «Интере», и он знал, как побеждать и завоевать любовь. Он знает, как я восхищаюсь профессионализмом, это великий игрок и прежде всего великая личность. И в этот исторический момент я горжусь тем, что являюсь частью данного события.

Остальные результаты

«Сантос» — «Васку да Гама» — 1:0 (Карлиньюс, 9).
Обзор матча — здесь.

«Атлетику Гояниэнси» — «Флуминенсе» — 2:1 (Веллингтон Рату, 43. Жеан, 87, с пенальти — Фелиппе Кардосу, 90+3)
«Коритиба» — «Ботафого» — 1:2 (Неилтон, 27 — Педру Раул, 75, 82, с пенальти)
«Спорт Ресифи» — «Гремиу» — 1:1 (Далберту, 10 -Пепе, 73, с пенальти)

«Брагантину» — «Атлетику Паранаэнсе» — 0:1 (Ренату Кайзер, 26)

«Форталеза» — «Сеара» — 0:2 (Лима, 47. Клебер, 54)
«Коринтианс» — «Гояс» — 2:1 (Фернандан, 3. Силва, 14. Жо, 51)

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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