«Сан-Паулу» остановлен в «Величественном класико»

Главные события 25-го тура чемпионата Бразилии.

Лидер лишился лучшего снайпера

«Коринтианс» — «Сан-Паулу» — 1:0 (Отеро, 25).

«Сан-Паулу» наконец-то сравнялся по числу проведенных матчей со своими конкурентами, и вряд ли это тех порадовало. В середине недели трехцветные разгромили в отложенной встрече «Ботафого» (4:0) и увеличили отрыв от второго места до семи очков. Атмосфера в команде великолепная и раскрепощенная. Настолько, что лучший снайпер Лусиану в ответ на замечания брызнул из бутылки в Фернанду Диниза, а потом устроил главному тренеру импровизированный душ. После матча они уже обнимались в раздевалке, и эта история говорит не только об особых отношениях специалиста с форвардом, который выступал под его началом еще и во «Флуминенсе» и был приглашен по инициативе Диниза. Она подтверждает мысль о том, что команда играет за своего тренера и привыкла к его эмоциональному поведению и ругани на бровке.

Luciano e Fernando Diniz.



(? TV Globo) pic.twitter.com/vuMxwhVcIW — Planeta do Futebol ? (@futebol_info) December 10, 2020

Между тем в клубе меняется власть, и после выборов нового президента «Сан-Паулу» может покинуть весь менеджмент, включая знаменитого в прошлом полузащитника Раи. Парадокс заключается в том, что контракт спортивного директора истекает 31 декабря, однако сезон из-за коронавируса продлился до февраля, и чемпион мира-1994 считает, что логичнее сформировать некий переходный комитет и дать нынешней команде управленцев доработать до конца турнира.

Заслуга Раи в том, что сделана ставка на подготовку собственных воспитанников, которые должны приносить результат, а потом — деньги от трансферов. Когда он начинал работу три года назад, в стартовом составе «Сан-Паулу» играл только перешедший потом во «Фламенго» Родригу Кайю. Сейчас твердыми игроками основы являются четыре выпускника собственной академии. Могло быть и пять, если бы Антони не отправился летом в «Аякс». Кроме того, Раи очень высоко ценит нынешнего главного тренера. Он сравнивает Диниза с молодым Теле Сантаной и отстоял наставника, когда над ним нависла угроза увольнения.

Но никто не может уберечь от поражений, даже если ты прошел без потерь 17 туров подряд. Тем более если речь о «Величественном класико» и заколдованной «Арене Коринтианс», которую построили к ЧМ-2014 и на которой «Сан-Паулу» в чемпионате никогда не побеждал. Сейчас ему предрекали уверенную победу, однако обосновавшийся на 13-м месте «Коринтианс» вышел на игру с сумасшедшим настроем. Отсутствия дисквалифицированного Жо хозяева словно не заметили, но мощный форвард при ставке на быстрые контратаки им и не требовался.

Одну из них довели до ума легионеры — колумбиец Кантильо и венесуэлец Отеро. Если бы не Тиагу Волпи, лидер уступал бы к перерыву с крупным счетом. В свою очередь у трехцветных в атаке ничего не получалось, а Лусиану получил мышечную травму во время рывка за мячом. В итоге забить у трехцветных оказалось некому, а то, что создали гости, не стало проблемой для Кассиу. Отрыв «Сан-Паулу» сократился до четырех очков, и теперь игра цена игры с «Атлетику Минейру» взлетает до космического уровня.

Сампаоли выполнил обещание и потерял капитана

«Атлетику Паранаэнсе» — «Атлетику Минейру» — 0:1 (Варгас, 44).

Упустив победу над «Интернасионалом», Хорхе Сампаоли заявил, что знает, как вернуть потерянные очки. Как будет дальше, неизвестно, но в этом туре слова аргентинского тренера не разошлись с делом. В субботу «Атлетику Минейру» взял реванш у соперника, которому в ноябре уступил в матче первого круга (0:2), а победный гол Варгаса стал для чилийца первым в новой команде. Форвард, перенесший после переезда в Бразилию коронавирус, показал, почему Сампаоли настаивал на его приглашении. Кроме того, два гола Варгаса были отменены из-за офсайда. Отметить стоит и голевую передачу Кену, который сполна реабилитировался за нереализованный пенальти.

Corre pro abra?o! Viv?o e vivendo, esse ? o Galo Doido! Tr?s pontos fora de casa e um belo gol do chileno Vargas. Viva... #BRCAM ? pic.twitter.com/VzT7LvT2pn — Brasileir?o Assa? (@Brasileirao) December 12, 2020

После матча Сампаоли назвал победу закономерной и посетовал на сложности с непривычным газоном, ведь на «Арене Байшада» искусственное покрытие. Для Бразилии это непривычно, однако у стадиона, который принимал четыре матча ЧМ-2014, включая игру России и Алжира, давние проблемы с выращиванием естественного газона. Сказываются климат и конструкция стадиона. Солнце плохо освещает поле, эксплуатация специальных ламп влетала в копеечку, поэтому с экономической точки зрения выгоднее было уложить синтетику.

Если же вернуться к игре, то самым неприятным для «Атлетику Минейру» моментом стала желтая карточка Ревера, из-за которой капитан пропустит важнейшую игру против «Сан-Паулу». Можно сказать, ветерана и самого опытного защитника не уберегли от дисквалификации. Он появился на поле только на 77-й минуте, когда Сампаоли решил перестроиться на схему с тремя игроками в центре обороны.

Вздох облегчения

«Интернасионал» — «Ботафого» — 2:1 (Патрик, 36. Юри Алберту, 67 - Педру Раул, 28).

Похоже, красные выздоравливают. Прямо как их вернувшийся с коронавирусного больничного главный тренер Абел Брага. «Интер» неплохо смотрелся против «Атлетику Минейру» (2:2), а в середине недели едва не выбил из Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс». В Буэнос-Айресе команда выиграла с тем же счетом, что проиграла дома (1:0), но послематчевые пенальти — проклятие команды. За последнее время она вылетела после них из Кубка Бразилии и главного континентального турнира.

Но тут подвернулся идеальный вариант для улучшения настроения — матч с безнадежным сейчас «Ботафого». Хотя победа под аутсайдером, который после семи поражений опустился на последнее место, получилась не такой простой, как предполагалось. Но это нормально, так как в прошлый раз в серии А «Интер» выигрывал еще 19 октября.

«Самым важным для нас была победа. Очевидно, сегодня результат важнее выступления. Вы не представляете, насколько мне помогла эта победа. Когда я подниму бокал вина, это пойдет мне на пользу», — пошутил по окончании матча наконец-то вздохнувший с облегчением Брага.

Закономерность и сенсация

«Палмейрас» — «Байя» — 3:0 (Виллиан, 6. Рафаэл Вейга, 36, с пенальти. Рони, 43).

«Гояс» - «Гремиу» - 0:0.

По уровню составов и качеству игры «Палмейрас» и «Гремиу» выглядят главными конкурентами тех, кто сейчас входит в лидирующую группу. Однако очередной тур для них сложился по-разному. Если зелено-белые уже в первом тайме смяли оборону «Байи», то «Гремиу» довольствовался нулевой ничьей в гостях у занимающего 19-е место «Гояса». Тем не менее всегда акцентирующий внимание на качестве игры Ренату Гаушу похвалил своих подопечных, посетовав лишь на отсутствие хладнокровия в завершающей стадии атаки. Кроме того, тренер отметил, что на последней тренировке ему не показалось, что у футболистов может быть недооценка аутсайдера. Теперь «Гремиу» и «Палмейрас» по набранным очкам (41) идут вровень с «Интером», но провели на матч меньше недавнего лидера.

Остальные результаты

«Фламенго» — «Сантос» — 4:1 (Жерсон, 42. Габриэл Барбоза, 50, с пенальти, 71, с пенальти. Филипе Луис, 58 - Брунинью, 75). обзор здесь

«Брагантину» — «Форталеза» — 2:1 (Карлиньюс, 13, в свои ворота. Тонни Андерсон, 88 - Жунинью, 45+1, с пенальти).

«Сеара» — «Атлетику Гояниэнси» — 1:2 (Леонарду Чу, 60 - Жеан, 78, с пенальти. Роберсон, 90).

«Спорт Ресифе» — «Коритиба» — 1:0 (Тиагу Невес, 38).

«Васку да Гама» — «Флуминенсе» — 1:1 (Кано, 90+2 - Веллингтон Силва, 10).