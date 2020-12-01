Вандалы против портрета Марадоны, гол тура от «Сан-Паулу» и возвращение Сампаоли

Главные события 23-го тура чемпионата Бразилии

Марадона рядом с Пеле

«Сантос» — «Спорт Ресифе» — 4:2 (Маринью, 7, с пенальти. Лукас Брага, 11. Брунинью, 71. Сотельдо, 82, с пенальти — Маркиньюс, 28. Барсиа, 45).

Вечное противостояние Бразилии и Аргентины забылось в день смерти Диего Марадоны. «Сантос», в котором 10-й номер со времен Пеле почти святыня, в субботу нанес на эту футболку фамилию великого аргентинца. Перед игрой ее с гордостью демонстрировал венесуэлец Сотельдо. И, возможно, было что-то символичное в том, что именно 160-сантиметровый легионер установил окончательный счет ударом с 11-метровой отметки.

Между тем в преддверии матча произошел неприятный инцидент. В день смерти Марадоны на стене тренировочного центра появился его портрет, расположившийся по соседству с легендами «Сантоса» — Пеле и Пепе. Художник Паулу Консентину получил разрешение от клуба разместить изображение Диего сроком на 30 дней. Работа началась в четверг и должна была завершиться вечером пятницы, однако к утру ее осквернили вандалы. «Сантос» сразу выступил с осуждающим заявлением, в котором говорилось, что портрет Марадоны — дань уважения игроку, вошедшему в историю мирового футбола, а сотрудники клуба приняли участие в реставрации граффити. Кстати, ранее Twitter «Сантоса» размещал несколько совместных фото Диего и Пеле.

O Santos homenageou Maradona pintando seu rosto ao lado das pinturas de Pepe e de Pel?.

Infelizmente os torcedores n?o aceitaram e o muro do CT amanheceu assim. ?



Detalhe: a homenagem era tempor?ria e ficaria em exposi??o apenas por 30 dias. ??? pic.twitter.com/TVvwscxg7g — Monica Fontes (@MJFontes) November 27, 2020

Героем же субботней встречи в очередной раз стал Маринью. Форвард, получивший от Globoesporte оценку 8,0, отметился голом, заработанным пенальти и шестой в сезоне результативной передачей. Она не только оказалась победной для «Сантоса», но и позволила Маринью возглавить список лучших ассистентов серии А. Если бы не проигрыш «Атлетику Паранаэнсе» в прошлом туре (0:1), «Сантос» мог похвастаться почти идеально пройденным ноябрем.

? Marinho entre 765 jogadores que entraram em campo no @Brasileirao:



• 1° em assist?ncias (5)

• 1° em p?naltis sofridos (3)

• 1° em gols de falta (2)

• 1° em Nota SofaScore (7.55)

• 2° em gols marcados (13)

• 2° em participa??es diretas (18)



?? pic.twitter.com/haWKMj62No — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) November 28, 2020

Правда, у главного тренера Куки, который был госпитализирован с коронавирусом и вернулся к работе после трехнедельной паузы, все же появился повод для расстройства. Один из важнейших игроков средней линии Жобсон получил третье предупреждение и теперь из-за дисквалификации пропустит следующий тур, где «Сантос» ждет сражение с «Палмейрасом». Эти команды набрали по 37 очков и подпирают тройку лидеров.

Лидер победил и разобрался с судейством

«Атлетику Минейру» — «Ботафого» — 2:1 (Саварино, 17. Эдуарду Саша, 50 — Марселу Беневенуту, 53).

Растянувшийся почти на неделю тур начался с победы лидера над одним из аутсайдеров турнира. На этот раз бывший полузащитник ЦСКА Хонда появился на поле, когда у «Ботафого» появился шанс на спасение, однако принципиально игру выход японца не изменил. Напротив, «Атлетику» мог увеличить отрыв, если бы на 80-й минуте Кену реализовал пенальти. Это уже 13-я победа хозяев в текущем сезоне, что является повторением итогового результата в предыдущем чемпионате.

O meu l?der em casa ? dif?cil de parar... Confira os n?meros do @Atletico quando joga como mandante! #BRCAM pic.twitter.com/ulpS3strfw — Brasileir?o Assa? (@Brasileirao) November 26, 2020

Кроме трех очков лидер получил еще и порцию хороших новостей, ведь к работе вернулись Хорхе Сампаоли и члены его тренерского штаба. Из-за положительных тестов на коронавирус они провели 10 дней на самоизоляции. Вместе с тренерами снова в строю и большая часть болевших футболистов, среди которых несостоявшийся спартаковец Гуга, защитник-ветеран Ревер, чилийский нападающий Варгас и 17-летний талант Савиу который сдал положительный тест в юношеской сборной.

Надо заметить, что за несколько часов до игры президент «Атлетику» Сержиу Сетте Камара посетил офис Бразильской конфедерации футбола. Поводом стал громкий судейский скандал в недавнем матче с «Коринтианс». Тогда не был назначен пенальти за явный фол Жила на Варгасе, и клуб требовал обнародовать запись переговоров арбитра с ВАР. Теперь же конфликт погашен, а довольный босс, признав эмоциональность своих заявлений по горячим следам и получив ответы по нескольким спорным моментам из разных матчей, заметил: «Все было очень продуктивно. Это правда, что у нас очень хорошие отношения с конфедерацией, и я думаю, это правильный путь. Диалог и обсуждение, чтобы попытаться улучшить арбитраж. Меня приняли очень хорошо».

Романтики из «Сан-Паулу»

«Байя» — «Сан-Паулу» — 1:3 (Клэйсон, 81 — Лусиану, 52, 74. Арболеда, 66).

«Сан-Паулу» после впечатляющей победной серии чуть-чуть притормозил. В прошлом туре дома не смог превзойти «Васку да Гаму» (1:1), а в середине недели случилась ничья в отложенном матче с «Сеарой» (1:1), которая в последнее время превратилась в грозу авторитетов и отобрала очки у «Палмейраса» (2:2) и «Атлетику Минейру» (2:2).

Правда, произошел скандал с нарушением протокола ВАР и отменой гола после возобновления игры. Ошибку признала и судейская комиссия, сообщив, что арбитр не услышал последнее уточнение ВАР, так как параллельно обсуждал другой вопрос с резервным рефери. Соответственно, у «Сан-Паулу» были основания добиваться переигровки, однако официальное заявление одного из претендентов на чемпионство поразило. В нем трехцветные объяснили отказ от подачи протеста тем, что это противоречит принципам клуба, так как офсайд у Паблу Фелипе действительно был.

Eita! Sim, esse foi o gol do Luciano... E um gola?o! #BRSAO



? Jhony Pinho/AGIF pic.twitter.com/q1KS8nw0Hz — Brasileir?o Assa? (@Brasileirao) November 28, 2020

Видимо, в «Сан-Паулу» работают нетипичные для нашего времени романтики, и становится понятно, как им хватило терпения не увольнять Фернанду Диниза и дождаться, когда его основанная на контроле мяча игра начнет приносить результат. Правда, в матче с «Байей» дела у трехцветных целый тайм шли со скрипом, однако в итоге они забили лучший гол тура. Началось все с того, что сильный вброс аута заставил ошибиться столкнувшихся друг с другом защитников, а лучше всех в ситуации разобрался Лусиану, который отправил мяч в сетку эффектным ударом через себя.

У оформившего дубль форварда, которого «Сан-Паулу» перед началом сезона удачно выменял у «Гремиу» на Эвертона, уже 11 голов, а проводивший свой 250-й матч за клуб защитник Рейналду в этом матче отметился двумя голевыми передачами. Трехцветные уже сместили со второго места пропускавший тур «Фламенго» и при двух матчах в запасе отстают от первой строчки всего на одно очко.

Остальные результаты:

«Палмейрас» — «Атлетику Паранаэнсе» — 3:0 (Патрик де Паула, 8. Рони, 35, 50). Обзор матча — здесь.

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«Коритиба» — «Коринтианс» — 0:1 (Фабиу Сантос, 21, с пенальти).

«Форталеза» — «Гояс» — 1:1 (Веллингтон Паулиста, 61 — Фернандау, 24).

Веллингтон Паулиста, для которого «Форталеза» уже 10-й в карьере клуб серии А, забил 100-й гол в чемпионатах Бразилии.

De 0 a 10 te dou nota 100 ?



Que hist?ria, hein, Wellingol! Quinto maior artilheiro dos pontos corridos! Parab?ns, Centen?rio! #BRFOR pic.twitter.com/MlXgJ33LDL — Brasileir?o Assa? (@Brasileirao) November 27, 2020

«Атлетику Гояниэнси» — «Интернасионал» — 0:0.

В пяти матчах после ухода Эдуардо Коудета и назначения на пост главного тренера Абела Браги лучший бомбардир чемпионата и недавний лидер среди ассистентов Тиагу Гальярду не заработал ни одного результативного балла.

Thiago Galhardo ap?s a sa?da de Coudet:



?? 5 jogos

?? 0 gols

?? 0 assist?ncias

? 11 chutes (4 no gol)

?? 36% pontaria

? 2 p?naltis perdidos

? Nota SofaScore 6.62 pic.twitter.com/ilEhCRPTet — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) November 29, 2020

«Васку да Гама» — «Сеара» — 1:4 ( Педринью, 4 (0:1). Клебер, 26 (0:2). Рибамар, 65 — с пенальти (1:2). Саулу, 79 (1:3). Винисиус, 90 — с пенальти (1:4).

«Флуминенсе» — «Брагантину» — 0:0

Перенесенный матч 6-го тура

«Гремиу» — «Гояс» — 2:1 (Жан Пьер, 19 (1:0). Майкон, 65 (2:0). Жоау Маркос, 70 (2:1).