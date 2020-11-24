Главные события 22-го тура чемпионата Бразилии

Первая победа Сени

«Фламенго» — «Коритиба» — 3:1 (Бруну Энрике, 3. Де Арраскаэта, 27. Рене, 76 — Маттеус Оливейра, 90+3).

<br />

Легендарный в прошлом голкипер Рожериу Сени начал работу с лучшей командой прошлого сезона не слишком удачно. В чемпионате довольствовался домашней ничьей с середняком, а из кубка и вовсе с треском вылетел, уступив родному «Сан-Паулу». Во втором четвертьфинале «Фла» был унижен (0:3), а символом бессилия красно-черных стал пенальти в исполнении Витинью. Бывший нападающий ЦСКА отправил мяч куда-то очень высоко и на несколько дней превратился в героя мемов.

Но когда-то этот кошмар должен был закончиться, и долгожданной победе над аутсайдером не помешало даже отсутствие двух ударных форвардов. Педру лечится. Габриэла Барбозу решили поберечь перед стартом плей-офф Кубка Либертадорес. Зато из сборной вернулся проведший за «Фла» 200-й матч Эвертон Рибейру, а Де Арраскаэта набрал форму после травмы. С уругвайцем в игру чемпиона вернулись фирменные комбинации, и сам полузащитник отметился голом и результативной передачей.

Витинью играл чистого форварда и снова рассмешил промахом с линии площади ворот. Однако в целом он провел очень качественную игру: отдал предголевую передачу под забегание Ислы, когда «Фла» удвоил свое преимущество, и ассистировал установившему окончательный счет Рене. На 86-й минуте вместо Витинью вышел давно не появлявшийся на поле Педро Роша, аренду которого из «Спартака» хотят продлить на будущий год.

#Brasileir?o ??



TOP 10 times que mais perderam grandes chances de gol no @Brasileirao:



Flamengo — 56

Atl?tico-MG — 36

Athletico — 26

Bahia — 25

Botafogo — 25

Palmeiras — 21

Internacional — 20

Cear? — 20

Atl?tico-GO — 20

RB Bragantino — 19 pic.twitter.com/Ysx6PLdQTF — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) November 22, 2020

Единственным недостатком в игре красно-черных была низкая реализация моментов, хотя по суммарному количеству реальных возможностей для взятия ворот равных команде нет. Зато все остальное порадовало. А еще любопытным получился послематчевый комментарий Сени, в котором он ответил на вопрос о сходстве с тактикой, по которой играл в прошлом сезоне Жорже Жезуш. «Эту систему я использую с марта 2019 года, — заявил тренер. — «Форталеза» играла точно так же, как «Фламенго», с поправкой на разных исполнителей. Это очень простая система, которая мне нравится. Я использую ее не потому, что так играл «Фла», а потому, что это моя система».

Осечка «Палмейраса»

«Гояс» — «Палмейрас» — 1:0 (Мигел Феррейра, 90+3).

В середине недели набравший отличный ход «Палмейрас» прервал серию из восьми побед во всех турнирах. В отличие от прошлого тура, ему не хватило дубля Рафаэла Вейги, и «Сеара» спасла игру во втором тайме (2:2). Дело, впрочем, было в кубковом турнире, где по сумме двух игр подопечные Абела Феррейры уверенно вышли в полуфинал, да еще и залечивший травму Луиз Адриану на поле вернулся.

Com Luiz Adriano fora do jogo, o Palmeiras segue em campo sem os principais artilheiros do ano.



Al?m do camisa 10 (15 G), est?o fora Willian (14); Veiga (13); Veron (6); Z? e Wesley (4).



Patrick de Paula e G?mez, com 3 gols cada, s?o os «artilheiros» do Palmeiras em campo. pic.twitter.com/mhOTSFR8DX — Murilo Dias (@mmurilodias) November 22, 2020

В кубке бывший спартаковец ограничился выходом на замену в концовке игры. Сейчас начал встречу в стартовом составе, но уже на 25-й минуте форварду потребовалась замена. Судя по всему, у Адриану проблемы с мышцами бедра, и этим неприятности «Палмейраса» не ограничились. Ближе к концу первого тайма гостей оставил в меньшинстве получивший красную карточку Майке, а в добавленное арбитром время хозяева вырвали победу.

Плей-офф Кубка Либертадорес зелено-белые начнут в не лучшем настроении, да еще и на фоне вспышки коронавируса. В «Палмейрасе» за последнее время зафиксировано 17 положительных тестов, и только Луан с Габриэлом Менину успели выздороветь. В игре с «Гоясом» в распоряжении Абела Феррейры было 13 игроков с профессиональными контрактами, а на больничный отправились вернувшийся из сборной Уругвая Винья и только недавно подписанный чилийский защитник Кушчевич.

Сампаоли на больничном, у «Атлетику» одно очко в двух матчах

«Сеара» — «Атлетику Минейру» — 2:2 (Лима, 48. Фелипе Визеу, 56 — Эдуарду Саша, 29. Кену, 73, с пенальти).

<br />

«Атлетику» был категорически против того, чтобы в середине недели параллельно с играми отборочного цикла ЧМ-2022 проводить один из перенесенных матчей, и опасения оказались обоснованными. Только вернувшаяся на первую строчку команда Хорхе Сампаоли дома уступила «Атлетику Паранаэнсе» (0:2) и упустила возможность оторваться от преследователей.

Sasha na corrida para comemorar o seu gol de bicicleta no empate contra o Cear?, fora de casa. Foi o 4? gol do atacante no @brasileirao! ??? pic.twitter.com/JZ2aoML8L7 — Atl?tico ? (@Atletico) November 22, 2020

Объяснение получилось до боли простым — коронавирус. Положительные тесты сдали десять футболистов, и большая часть из них — игроки обороны. Заболел и ярко дебютировавший в команде чилийский нападающий Варгас. Теми же, кто остался в строю, Сампаоли не мог руководить напрямую. Тренеру и нескольким членам его штаба пришлось уйти на самоизоляцию, и со скамейки процессом управлял Леандру Загу.

Na partida de hoje, Felipe Vizeu marcou o 1? gol com a camisa do Voz?o. Parab?ns, garoto! Que seja o primeiro de muitos. ?

?

? Felipe Santos / Cear? SC

?#Cear?SC #Voz?o #BR20 #BRCEA #CSCxCAM pic.twitter.com/ut86MlxUGM — Cear? Sporting Club (@CearaSC) November 22, 2020

Так что не стоит удивляться тому, что за неделю лидер набрал одно очко из шести возможных и не обыграл неуступчивую «Сеару». Та в начале второго тайма перевернула ход игры и вышла вперед после первого в чемпионате гола Фелипе Визеу, который арендован у грозненского «Ахмата». Правда, 23-летний форвард получил травму и сразу после взятия ворот попросил замену. В итоге «Атлетику» удалось отыграться в меньшинстве, и с учетом текущей ситуации ничья — столь же достойный результат, как и лидерство при равном с «Фламенго» количестве очков.

«Интер» ушел в пике

«Интернасионал» — «Флуминенсе» — 1:2 (Маурисиу, 15 — Лукка, 57. Кайю Паулиста, 81).

<br />

После добровольной отставки Эдуардо Коудета и возвращения в клуб 68-летнего Абела Браги «Интернасионал» сначала лишился лидерства в чемпионате, а потом вылетел из Кубка Бразилии. В середине недели в гостях у «Америки Минейру» удалось взять реванш благодаря голу Юри Алберту на пятой добавленной минуте (1:0), однако в серии пенальти удачливее оказался один из лидеров серии В.

Брага после этого сдал положительный тест на коронавирус, и бразды правления временно перешли к его помощнику Леомиру де Соузе. Тренеры подробно обсудили план на воскресную игру, который, судя по относительно быстрому голу, работал. Однако нельзя было предугадать, что еще в первом тайме на ровном месте травмируется важный игрок центра поля Родригу Дураду. И тем более невозможно было предположить, что «Флу» сравняет счет прямым ударом с углового. Леомир потом признал, что гол Лукки не лучшим образом подействовал на красных, которые еще и пропустили ставшую роковой контратаку.

Internacional ap?s a sa?da de Eduardo Coudet:



?? 4 jogos

? 25.0% aproveitamento

? 1 vit?ria

? 3 derrotas

?? 2 gols marcados

? 5 gols sofridos

? 6 grandes chances de gol

? 2 grandes chances convertidas (33%) pic.twitter.com/VMkWU8de8z — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) November 22, 2020

«Если бы мы знали, в чем проблема, мы уже могли бы ее решить», — с грустью заметил Леомир. «Интер» опустился на четвертое место, но по потерянным очкам все еще идет вровень с лидерами. Это показывает, сколь внушительную фору растеряла еще недавно находившаяся на вершине команда.

Остальные результаты

«Сан-Паулу» — «Васко да Гама» — 1:1 (Лусиану, 33 — Кано, 19).

Обзор матча здесь.

<br />

«Брагантину» — «Байя» — 4:0 (Клаудинью, 4, 11. Италу, 21. Элинью, 51).

«Атлетику Паранаэнсе» — «Сантос» — 1:0 (Тиагу Элену, 76).

«Ботафого» — «Форталеза» — 1:2 (Варлей, 81 — Бергсон, 61. Давид, 79).

«Коринтианс» — «Гремиу» — 0:0.

«Спорт Ресифе» — «Атлетику Гояниэнси» — 0:1 (Жандерсон)