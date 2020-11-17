Сампаоли снова лидер, «Фламенго» возглавил вратарь-бомбардир, «Палмейрас» сражается с вирусом

Главные события 21-го тура чемпионата Бразилии

Чемпион за выпал из тройки

«Фламенго» — «Атлетику Гояниенси» — 1:1 (Бруну Энрике, 45 — Зе Роберту, 59).

Чемпион в один день с «Интернасионалом» поменял тренера, но если Эдуардо Коудет ушел сам, то Доменека Торрента уволили. Похоже, испанец оказался не готов к самостоятельной работе под постоянным давлением. Он помогал Хосепу Гвардьоле начиная с «Барселоны Б» и заканчивая «Манчестер Сити», но перед «Фламенго» весь опыт самостоятельной работы Торрента ограничивался полутора сезонами в «Нью-Йорк Сити». Да, у «Фла» были травмы, но все равно клуб с такими амбициями не имеет права два раза подряд проигрывать конкурентам, пропуская по четыре мяча.

Казалось, красно-черные снова пригласят тренера-иностранца, однако они позвали на царство самого результативного вратаря в истории футбола Рожериу Сени. Выбор, бесспорно, интересный, хотя сомнения есть. В «Форталезе» он работал очень интересно, а в «Крузейру» не получилось. Хотя во втором случае не получилось вообще у всех. С «Фла» Сени начал неудачно — проиграл кубковый матч «Сан-Паулу», в котором провел всю игровую карьеру и защищал ворота трехцветных до 42 лет.

Конечно, новому тренеру не хватало вызванного в сборную Педру, который к тому же еще и получил в расположении национальной команды травму. Однако наконец-то вернулись в строй два важнейших исполнителя. Лучший снайпер прошлого сезона Габриэл Барбоза вышел в старте, а уругваец Де Арраскаэта появился в концовке. Но и Габигол, и Тиагу Майя, отдавший блестящий пас открывшему счет Бруну Энрике, не доиграли до конца из-за новых повреждений. Кроме того, травмированы Фелипе Луис и Родригу Кайю, а чилиец Исла и Эвертон Рибейру играют в отборе ЧМ-2022.

Vitinho sob comando do Rog?rio Ceni no @Flamengo:



?? 2 jogos

? 8 passes decisivos

? 1 grande chance criada

?? 9 cruzamentos certos

? 14/19 duelos ganhos (74%)

? 5/7 dribles certos (71%)

? 6 desarmes

? Nota SofaScore 8.15 pic.twitter.com/4nqG0TFJCZ — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) November 15, 2020

В результате лишь ничья, которая расстроила Сени, но он нашел для команды теплые слова, отметив исключительную атмосферу в коллективе и стремление к победе. Однако итог спада «Фла» в таблице: упустив два шанса стать лидером, чемпион вылетел из первой тройки. Добавим, что качественный матч провел бывший нападающий ЦСКА Витинью, тогда как Педру Роша, аренду которого из «Спартака», скорее всего, продлят, остался на скамейке запасных.

Без Луиза Адриану, но с новой победой

«Палмейрас» — «Флуминенсе» — 2:0 (Рафаэл Вейга, 52, с пенальти, 60).

Абел Феррейра начал работу в «Палмейрасе» с победы, но подготовка ко второму туру превратилась для португальца в бесконечную головную боль. Про отъезд четверки игроков в свои сборные тренер знал заранее, а еще его расстроил диагноз Фелипе Мелу. 37-летний ветеран, про которого тренер сказал, что тот совсем не стар, а бегает, как мальчишка, получил перелом и рискует пропустить остаток сезона. Третий удар подстерегал «Палмейрас» в виде положительных тестов на коронавирус сразу у пятерых футболистов, а так как сомнения вызывало еще и состояние так и несыгравшего Луиза Адриану, накануне тура тренерский штаб мог с уверенностью рассчитывать только на 13 основных игроков.

С другой стороны, у «Палмейраса» большая обойма и много талантливой молодежи, так что запас прочности там выше, чем у «Коритибы», где за последнюю неделю сдали 17 положительных тестов на коронавирус, а спортивный директор и вовсе оказался в реанимации. Это, впрочем, совсем другая история. В данном же матче «Палмейрас» продлил победную серию во всех турнирах до восьми игр.

Abel Ferreira no comando do Palmeiras:



?? 4 jogos

? 4 vit?rias

? 100% aproveitamento

?? 7 gols marcados

? 0 gols sofridos (!)

? 7 grandes chances de gol

? 2 grandes chances cedidas pic.twitter.com/piELjqofFf — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) November 15, 2020

«Я доволен своей игрой, но еще больше счастлив от того футбола, который показывает «Палмейрас», — заметил автор дубля Рафаэл Вейга. — Все знают, что им нужно делать, каждый знает свою роль. Мы знаем, что в те времена, когда один падает, другой встает и у других появляются возможности».

Отличный дебют Варгаса

«Коринтианс» — «Атлетику Минейру» — 1:2 (Матеус Алваренга, 6 — Гильерме Арана, 61. Маррони, 83).

Хорхе Сампаоли вышел из кризиса громко — учинив разгром «Фламенго» (4:0). Теперь же «Атлетику» вернулся на первое место после волевой победы. Показательно, что переломный первый гол организовал новобранец Варгас. Болельщики уже влюбились в чилийца, который получил престижный десятый номер и отдал голевой пас пяткой на Гильерме Арану. С этим защитником, который огорчил родной для себя «Коринтианс», связана интересная история. Сразу после матча его вызвали в сборную Бразилии, так как выступающий за «МЮ» Алекс Теллес заразился коронавирусом.

И это еще одна проблема вернувшегося на скамейку после очередной дисквалификации Сампаоли, так как в среду состоится перенесенный матч против «Атлетику Паранаэнсе». В этой же встрече сначала не сработала выбранная аргентинцем оригинальная расстановка 3-1-6, но в перерыве гости перестроились и, по мнению Сампаоли, заслужили успех именно игрой во втором тайме.

Vargas colocou as m?os de Gil sobre a sua camisa e simulou o pux?o.



N?o achei p?nalti. pic.twitter.com/FgpMZhHRsh — Ol? do Brasil (@Oledobrasil) November 14, 2020

Запомнится данная встреча и спорным судейским решением в эпизоде, когда Жил еще при счете 0:0 сомнительным приемом остановил в штрафной Варгаса, однако никаких последствий не было. Президент «Атлетику» Сержиу Сетте Камара заявил, что будет добиваться дисквалификации арбитров и потребует предоставить запись переговоров рефери с ВАР по поводу скандального эпизода.

«Сан-Паулу» говорит о трофеях

«Форталеза» — «Сан-Паулу» — 2:3 (Давид, 11. Веллингтон Паулиста, 74 — Габриэл, 40. Лусиану, 61, 81).

«Форталеза», которую только в пятницу возглавил Марселу Чамушка, проиграла три предыдущих матча. «Сан-Паулу», в свою очередь, подошел к игре с серией из десяти беспроигрышных матчей. Но все было не так очевидно, так как три недели назад эти команды встречались в Кубке Бразилии и «Сан-Паулу», упустив в концовке преимущество в два мяча (2:2), выиграл только в серии пенальти, по ходу которой команды исполнили по десять ударов и смазали лишь один.

Olha a... #S?oPaulo, #Cear? e #Gr?mio ostentam jogos de invencibilidade na minha disputa! Os dois ?ltimos se enfrentam amanh? no Sul e o Tricolor Paulista visita o Fortaleza. Quem vai seguir essa pegada positiva? pic.twitter.com/tTTHptU6WZ — Brasileir?o Assa? (@Brasileirao) November 13, 2020

Вот и в этот раз болельщики увидели настоящий триллер. Трехцветные проигрывали, потом упустили преимущество в счете и в итоге вырвали победу после пушечного удара Лусиану в «девятку». Странно, что романтический стиль Фернанду Диниза недооценивают, однако к «Сан-Паулу» и его перспективам побороться за титул пора уже присмотреться всерьез. Тем более в команде есть настоящий лидер в лице Дани Алвеса, который является опорой тренера и в этот раз отметился решающей голевой передачей. «Сан-Паулу» уже второй и остается теневым лидером с тремя матчами в запасе.

Luciano com a camisa do @SaoPauloFC:



?? 20 jogos (18 titular)

?? 9 gols

?? 5 assist?ncias

? 114 mins p/ participar de gol

? 26 passes decisivos

?? 6/9 chances convertidas (67%)

? 3.1 chutes p/ marcar gol

? Nota SofaScore 7.25



E um heatmap movimentado! ?? pic.twitter.com/XNxN3FfGw2 — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) November 15, 2020

Диниз, кстати, амбиций своей команды не скрывает и снова назвал ее одним из претендентов на титул, подчеркнув: «Такие победы вселяют в команду еще больше уверенности, чтобы иметь возможность бороться за чемпионство». Кстати, главный тренер дал паузу четырем игрокам основного состава в преддверии ответного четвертьфинала Кубка Бразилии против «Фламенго». Этот трофей для Диниза тоже важен.

Судейский рекорд

«Спорт Ресифе» — «Васко да Гама» — 0:2 (Кано, 25, 52).

Арбитры всегда под огнем критики, но бывают и исключения. В субботу это в полной мере ощутил Эбер Роберту Лопес. 48-летнего рефери чествовали по случаю его 350-го матча в серии А. Повторен национальный рекорд Арналду Сесара Коэлью. Юбиляр, которому вручили специальную футболку, был миролюбив и ограничился двумя желтыми карточками.

350 vezes na minha hist?ria. Parab?ns, H?ber! ? recorde!



? Wilson Castro/W9 PRESS/GAZETAPRESS pic.twitter.com/PomyqskFZq — Brasileir?o Assa? (@Brasileirao) November 14, 2020

Первое предупреждение он вынес только на 90-й минуте, когда судьба матча была решена. Прямой связи тут, конечно, нет, но в этот вечер наконец-то вспомнил дорогу к воротам Кано. Аргентинский нападающий, который в начале сезона входил в число лучших снайперов турнира, не забивал ровно два месяца, а тут разразился дублем. Столько же длилась безвыигрышная серия «Васко», который впервые выиграл в чемпионате под началом португульца Са Пинту и покинул зону вылета.

Остальные результаты

«Сантос» — «Интернасионал» — 2:0 (Ивоней, 59. Кайю Жорже, 68) обзор здесь

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«Гояс» — «Атлетику Паранаэнсе» — 0:1 (Ренату Кайзер, 20).

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«Гремиу» — «Сеара» — 4:2 (Жеан Пьерр, 20. Пепе, 33. Диегу Соуза, 40. Чурин, 70 — Келвин, 37. Тиагу Пагнуссат, 90+1).

«Коритиба» — «Байя» — 1:2 (Джованни Аугусту, 3 — Элбер, 36. Зека, 73)

«Ботафого» — «Брагантину» — 1:2 (Матеуш, 44 — Италу, 45, Клаудинью, 86 (П))