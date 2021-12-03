Невероятный Халк. За год стал супергероем чемпионата Бразилии и легендой «Атлетику Минейру»

Бывший нападающий «Зенита» стал главной фигурой бразилейрао.

Полвека ожидания

«Атлетику Минейру» — один из старейших и самых авторитетных клубов Бразилии. Однако со значимыми трофеями у «петушков» не сказать чтобы густо. В прошлом чемпионате страны «Атлетику» долго лидировал, а когда стало ясно, что титул снова достанется «Фламенго», соль на раны болельщикам насыпали статистики. Напомнили, что среди когда-либо становившихся победителями бразилейрао именно у «Атлетику» самая длинная пауза без трофеев.

Предыдущее и единственное до вчерашнего дня чемпионство под началом великого Теле Сантаны датируется 1971 годом. И вот спустя полвека праздник снова приходит в ту часть Белу-Оризонти, которая отдала свое сердце черно-белым цветам. Пятьдесят лет ожидания — бесспорно, очень много, однако долгожданный успех отнюдь не случайность, а сочетание амбиций руководства и долгосрочной программы развития клуба.

Ее краеугольный камень — постройка частного стадиона, решение о закладке которого приняли четыре года назад. На суперсовременной арене должна быть команда соответствующего уровня, и, несмотря на пандемийные потери, «петушки» не жалели денег на новичков. Многие из них — как нападающий сборной Чили Эдуардо Варгас — приходили специально под Хорхе Сампаоли.

Однако аргентинский тренер, заставив клуб потратиться, помахал ему ручкой и по первому зову отбыл в «Марсель». А ведь в «Атлетику» рассчитывали, что именно Сампаоли доведет проект до ума и вместе с ним команда-чемпион справит новоселье. Но оказалось, что все к лучшему. От экспрессивности Сампаоли и его помешанности на оригинальных тактических схемах устают даже те, кто работает с ним не первый год. И далеко не факт, что подписавший контракт еще по ходу концовки прошлого сезона Халк стал бы в них первой скрипкой, а пополнивший команду по ходу этого сезона Диегу Коста усмирил бы свой бурный нрав.

Признание легенды

Однако в систему Куки, который в 2013-м принес «Атлетику» историческую победу в Кубке Либертадорес, бывший нападающий «Зенита» вписался идеально. Пусть и далеко не сразу. Между игроком и тренером в какой-то момент возникло недопонимание. Халк выговорился в прямом эфире после относительно ранней замены, однако обе стороны проявили мудрость. Тренер отнесся к капризам звезды с пониманием, мягко обозначив твердость своей позиции. А форвард выступил в прямом эфире Instagram, разжевав все по пунктам и сведя историю к тому, что его не совсем правильно поняли.

— У него волшебный год. 35-летний игрок, который бегает как ребенок и тренируется каждый день. Я не знаю, лучше ли этот союз для него, чем для «Атлетику». Думаю, для обоих. Так что он заслуживает звания лучшего игрока бразилейрао, — говорит теперь главный тренер.

Между тем городской совет присвоит Куке и Халку статус почетных граждан Белу-Оризонти, причем это решение было принято еще до золотого матча «Атлетику». А прежде практически не игравший на родине 35-летний нападающий за несколько месяцев заслужил статус легенды клуба. И это совсем не преувеличение, а фактически благословение Рейналдо — бронзового призера ЧМ-1978, который заслужил от болельщиков прозвище Король «Атлетику».

Hulk, hoje artilheiro do Atl?tico-MG, homenageia Reinaldo, que estava nas arquibancadas do Mineir?o, com o punho cerrado para o alto, s?mbolo dos 'Panteras Negras' e da luta antirracista do ex-jogador nos anos 70 e 80.



O futebol e suas hist?rias. ?pic.twitter.com/C78iMMLJGq — Tiro de Canto (@TiroDiCanto) November 28, 2021

При этом восьмикратный чемпион штата и лучший снайпер в истории клуба (255 мячей) никогда не становился чемпионом Бразилии. Даже когда «петушки» прошли весь сезон без поражений, в финале они в серии пенальти уступили «Сан-Паулу». Так что в прямом эфире клубного ТВ расчувствовавшийся Рейналдо после комплиментов Халка очень трогательно ответил своему наследнику.

Легенда прошлого выразила мнение всех болельщиков, заявив: «Я должен поблагодарить тебя за все, что ты сделал для «Атлетику». Ты всегда будешь в наших сердцах. Ты наш кумир. И это был лучший контракт «петушков» за последние годы, потому что ты доставил всем радость. Не я тебя обнимаю — это делает все сообщество Гало. Ты навсегда останешься в наших сердцах. Мы любим тебя!»

S? n?o v? quem n?o quer!

Para sempre na Hist?ria do Galooooooooo ???

Reinaldo e Hulk

??? pic.twitter.com/4UI9Dk4MgK — HENRIQUE ?37??71??21... (@HENRIQUEVROCHA) November 28, 2021

Супергерой бразилейрао

У взаимной симпатии звезд прошлого и настоящего есть предыстория. Дело в том, что Халк в последнее время всячески демонстрирует, насколько важен для него нынешний клуб и его история. Один из голов на пару с Кену он отпраздновал, повторив легендарный для «Атлетику» номер в исполнении Роналдинью и бывшего форварда ЦСКА Жо в победном Кубке Либертадорес. А когда Халк феноменальным ударом со штрафного принес «петушкам» ключевую в сражении за титул победу над «Флуминенсе», форвард помчался к ложе, откуда обычно смотрит матчи Рейналдо, и поднял руку именно так, как отмечала свои голы легенда. Тот был тронут, причем рядом с Рейналдо находился отец Халка.

A comemora??o de Reinaldo e Gilvan, pai do Hulk, ap?s o 2? gol ontem! ???



?: Gledson Para?ba pic.twitter.com/oFB2TvLAZ5 — ??? ?? (@infogalo_) November 29, 2021

Впрочем, все эти яркие жесты не имели бы никакого смысла без блестящей игры бывшего зенитовца. На данный момент он лучший снайпер серии А с 18 мячами, плюс у него семь передач. Всего же с учетом всех турниров у Халка 33 гола и 13 ассистов. Началась эпопея с победы в чемпионате штата. Продолжилась полуфиналом Кубка Либертадорес, где после двух ничьих (1:1, 0:0) «петушки» в полуфинале из-за правила выездного гола уступили будущему триумфатору — «Палмейрасу».

HULK ESMAGA E FAZ GOLA?O! O craque ainda contou com um leve desvio para marcar o gol da vit?ria do Galo! A ta?a vem a?! #Brasileir?o2021 pic.twitter.com/bvglcaOTKn — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) November 28, 2021

Теперь в середине декабря «Атлетику» может оформить золотой дубль, если в двухматчевом финале Кубка Бразилии превзойдет «Атлетику Паранаэнсе». Но главное уже сделано, и вклад форварда в чемпионство «петушков» невероятен. И даже не возникало вопросов, кто будет бить пенальти в золотом матче с «Баией», с чего начался невероятный пятиминутный камбэк, когда 0:2 превратились в 3:2. Это было какое-то сумасшествие.

Atl?tico-MG ? bicampe?o brasileiro! ??

Depois de 50 anos, solta o grito torcedor!

A festa no gramado da Fonte Nova. pic.twitter.com/LYZnvRMvXf — ge (@geglobo) December 2, 2021

Обезумели от счастья болельщики, заполнившие все бары в районе клубного офиса. Рыдал Кука, в Салвадоре не изменивший традиции и вместе со своим штабом посетивший накануне выездного матча местный храм. А теперь уже официально легенду «Атлетику» Халка одноклубник Гильермо Арана обнимал прямо во время чемпионского интервью в прямом эфире. Он — настоящий супергерой бразилейрао. И, как остроумно заметил обыгравший тему вселенной Marvel официальный Twitter ФИФА: «Прости, Брюс Бэннер, но есть только один Невероятный Халк».