Невероятный Халк. За год стал супергероем чемпионата Бразилии и легендой «Атлетику Минейру»

Hulk, hoje artilheiro do Atl?tico-MG, homenageia Reinaldo, que estava nas arquibancadas do Mineir?o, com o punho cerrado para o alto, s?mbolo dos 'Panteras Negras' e da luta antirracista do ex-jogador nos anos 70 e 80.



O futebol e suas hist?rias. ?pic.twitter.com/C78iMMLJGq