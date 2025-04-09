Футбол
Бразилия
Новости
Таблица Календарь Статьи Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Бразилия

9 апреля, 11:11

Жорже Жезуш близок к тому, чтобы возглавить сборную Бразилии

Сергей Разин
корреспондент
Главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш.
Фото Getty Images

Главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш близок к тому, чтобы возглавить сборную Бразилии, сообщает UOL.

По сведениям источника, Бразильская конфедерация футбола готова выплатить неустойку в 2,5 миллиона евро за 70-летнего португальца. В организации хотят, чтобы Жезуш возглавил сборную Бразилии уже в мае.

При этом зарплата Жезуша в национальной команде составит около 20 процентов от того, что он получает в «Аль-Хиляле», однако у него будут большие бонусы.

28 марта Доривал Джуниор был уволен с поста главного тренера сборной Бразилии после поражения в отборочном турнире ЧМ-2026 от Аргентины (1:4).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная Бразилии по футболу
ФК Аль-Хиляль
Жорже Жезуш
Читайте также
В Карелии на площади 800 кв. м загорелся гаражный бокс
Как Брюссель ограничивает суверенитет стран — членов ЕС. Разбор
Юров забил первый гол в НХЛ в матче «Миннесоты» с «Рейнджерс»
Американский шахматист Даниэль Народицкий умер в возрасте 29 лет
«Норвежцы испугались Большунова». Светлана Журова объяснила решение FIS о недопуске российских лыжников
В МИД Японии сообщили о намерении подписать мирный договор с Россией
Популярное видео
«Байер» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Наполи»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Наполи»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Ньюкасл» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Ньюкасл» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Пафос»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Пафос»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Акрон»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Акрон»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 12-го тура 19 октября
РПЛ: видео всех голов 12-го тура 19 октября
«КАМАЗ» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • arno11

    А лучше обоих вместе. Будет дуэт, как в Швеции несколько лет назад. Сборную СССР даже, было такое, втроем тренеры на ЧМ возили. Правда из этого ничего хорошего не вышло.

    09.04.2025

  • arno11

    Лучше Карпова, того, что шахматист, чем Карпина. Карпов хоть мешать не будет играть.

    09.04.2025

  • serkonol

    в бразилии уже нет фавел, и всё меньше бедных мальчишек играют в футбол на прибрежном песке. с детства симпатизировал сборной бразилии, но в их чемпионство не верю. анчелотти в сборной бразилии заработает геморрой, а не деньги. есть вероятность, что он возглавит сборную, но на мой взгляд, вероятность низкая.

    09.04.2025

  • arno11

    Как зачем? Денег заработать если погонят из Реала, плюс стать с Бразилией чемпионом мира. То, чего не удалось сделать таким компетентным тренерам, как Теле Сантана и Тите. Хотя у последнего еще может быть шанс. Все-таки, если выбирать именно из этих двоих, то я поставил бы Тите, а не Жесуса. Я все-таки в отличии от Вас думаю, что состав чемпионский у Бразилии можно собрать из нынешнего поколения без проблем.

    09.04.2025

  • serkonol

    какой провал?

    09.04.2025

  • Loden

    Жорже Жезуш. Как тест на трезвость. Попробуйте выговорить скороговоркой.

    09.04.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Надо как-то реабилитироваться за провал этого сезона

    09.04.2025

  • serkonol

    а зачем анчелотти сборная бразилии? вроде уже обсуждали эту тему.

    09.04.2025

  • 36

    Обошли Саламыча

    09.04.2025

  • МаратХ

    Мостовой, полевой командир, можно Сергея Богдановича создавшего команду династию и вишенка на торте Валерий Карпин самый успешный тренер сборных последних трех лет

    09.04.2025

  • Степочкин

    А чего не Абаскаль или Тедеско? Спартаковцы признали их большими специалистами, назначив их гл. тренерами своего клуба. Такие спецы седят без дела))..

    09.04.2025

  • arno11

    Жорже Жесусу пора сконцентрироваться на внуках. Ему уже за 70. Какая сборная Бразилии? Бразильцам надо ждать конца сезона, Анчелоти скорее всего снимут из Реала.

    09.04.2025

    • Роналдиньо назвал Винисиуса сильнейшим бразильцем в мировом футболе

    Бразильский юрист обвинила Пайета в насилии

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости