Жорже Жезуш близок к тому, чтобы возглавить сборную Бразилии

Главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш близок к тому, чтобы возглавить сборную Бразилии, сообщает UOL.

По сведениям источника, Бразильская конфедерация футбола готова выплатить неустойку в 2,5 миллиона евро за 70-летнего португальца. В организации хотят, чтобы Жезуш возглавил сборную Бразилии уже в мае.

При этом зарплата Жезуша в национальной команде составит около 20 процентов от того, что он получает в «Аль-Хиляле», однако у него будут большие бонусы.

28 марта Доривал Джуниор был уволен с поста главного тренера сборной Бразилии после поражения в отборочном турнире ЧМ-2026 от Аргентины (1:4).