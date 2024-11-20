Жоаозиньо ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

Бывший игрок «Краснодара» и московского «Динамо» Жоаозиньо в комментарии «СЭ» сообщил, что пока не планирует завершать карьеру.

«Все еще играю. Пока я здоров, не чувствую боли и мое тело может выдержать все физические нагрузки, я буду играть», — сказал Жоаозиньо «СЭ».

35-летний футболист выступает за «Бразильенсе» с января 2024 года. Ранее Жоаозиньо играл в РПЛ за «Сочи», «Динамо» и «Краснодар». В 2016 году он получил российское гражданство.