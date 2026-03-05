Жардим возглавил «Фламенго»

«Фламенго» объявил о назначении Леонарду Жардима на пост главного тренера. Португальский специалист заменил Фелипе Луиса, уволенного после победы со счетом 8:0 над «Мадурейрой» в полуфинале Лиги Кариоки.

«Новый тренер подписал контракт и получил священную майку от спортивного директора Хосе Бото!» — говорится в сообщении на странице клуба в соцсети X.

Контракт заключен до декабря 2027 года. В тренерский штаб Жардима вошли Антониу Виейра, Жозе Баррос и Диогу Диаш. Новые тренеры провели уже первую тренировку команды. Официальная презентация состоится в четверг, 5 марта.

Последним местом работы Жардима был «Крузейро», который он покинул в декабре 2025 года. Ранее он также тренировал «Спортинг», «Монако», «Олимпиакос», «Брагу», «Аль-Хиляль» и другие клубы.

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