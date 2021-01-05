«Зенит» поборется с «Севильей» за полузащитника «Гремио» Пепе

«Гремио» в скором времени определится с будущим вингера Пепе Коссы, сообщает UOL.

В 23-летнем игроке заинтересованы «Зенит», «Порту» и «Севилья». Бразильский клуб отдает предпочтение португальцам, однако сине-бело-голубые готовы побороться за молодого полузащитника.

Сообщается, что «Зенит» предложил «Гремио» больше всех за трансфер бразильца. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Пепе провел 21 матч, в которых забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи.