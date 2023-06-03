Защитник «Сантоса» Бауэрманн дисквалифицирован на 12 матчей за договорные игры

Защитник «Сантоса» Эдуардо Бауэрманн, обвиненный в участии в договорных матчах, был приговорен дисквалификации на 12 матчей. Два других игрока были дисквалифицированы пожизненно.

27-летний бразилец в четверг представл перед дисциплинарной комиссией. Он признался, что согласился получать карточки по приказу мафии, спонсируемой неким Бруно Лопесом де Моура. Когда приговор был оглашен, Бауэрманн заплакал от облегчения.

Тем не менее, «Сантос» не вернул игрока в основной состав. Игрок продолжает тренироваться индивидуально.

Гораздо более сурово были наказны другие причастные: Габриэль Тота («Ипиранга») и Матеус Гомес (без клуба) дисквалифицированы пожизненно, а Мораес («Апаресиденсе») приговорен к 760 дням дисквалификации и штрафу в размере 10 тысяч евро.