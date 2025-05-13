Зарплата Анчелотти в сборной Бразилии составит 10 миллионов евро в год

Стала известна зарплата Карло Анчелотти на посту главного тренера сборной Бразилии.

По информации Globo Esporte, 65-летний итальянец будет зарабатывать около 10 миллионов евро в год. Примерно такую же зарплату он получает в «Реале».

В случае победы на чемпионате мира-2026 Анчелотти получит бонус в размере 5 миллионов евро.

12 мая Бразильская конфедерация футбола объявила о подписании контракта со специалистом, который покинет мадридскую команду по окончании сезона-2024/25.