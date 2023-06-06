Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь / результаты Видео
Игры
Главная
Футбол
Бразилия

Сегодня, 08:45

Йоахим Лев: «Из сборной Бразилии со мной не связывались»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Немецкий специалист Йоахим Лев заявил, что с ним не связывались из сборной Бразилии, где ищут нового тренера команды.

«Нет, из Бразилии не обращались. Не было контактов. Я в одинаковой степени могу поработать как с клубом, так и со сборной», — приводит слова Лева Bild

Ранее сообщалось, что 63-летний специалист лично заинтересован в том, чтобы занять место главного тренера бразильской сборной.

Лев находится без работы с июля 2021 года, после того как покинул сборную Германии, которую возглавлял 15 лет.

Последним главным тренером сборной Бразилии был Тите, под руководством которого «селесао» дошли до четвертьфинала ЧМ-2022, в котором уступили Хорватии (1:1, 2:4 в серии пенальти). После этого специалист покинул свой пост.

Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Йоахим Лев
0
Читайте также
«Видел слезы Тихонова один раз. Когда погиб его сын». Драмы и трагедии великого тренера
Лучший сезон Головина закончился провалом «Монако». За него ответил уволенный тренер Клеман
МИД РФ заявил о работе над запуском арбитража против США из-за невыдачи виз
Штурмовики Су-25 отразили атаку ВСУ на краснолиманском направлении
Два жителя Нижегородской области погибли из-за отравления алкоголем
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Атлетику Минейру» — «Палмейрас»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сан-Паулу» — «Фламенго»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Коринтианс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Фламенго» — «Интернасионал»: видео матча чемпионата Бразилии
«Гремио» — «Атлетику Паранаэнсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Спорт Ресифи» — «Атлетику Минейру»: видео матча чемпионата Бразилии
«Коринтианс» — «Васку да Гама»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сантос» — «Флуминенсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Палмейрас» — «Атлетико Гоияниенсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Ботафого» — «Сан-Паулу»: видео матча чемпионата Бразилии
«Коритиба» — «Сеара»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сан-Паулу» — «Палмейрас»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетико Минейро» — «Баия»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетику Паранаэнсе» — «Атлетику Гояниенси»: видео матча чемпионата Бразилии
«Фламенго» — «Коринтианс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сантос» — «Коритиба»: видео матча чемпионата Бразилии
«Васку да Гама» — «Интернасионал»: видео матча чемпионата Бразилии
«Палмейрас» — «Форталеза»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Спорт»: видео матча чемпионата Бразилии
«Форталеза» — «Васку да Гама»: видео матча чемпионата Бразилии
«Брагантино» — «Фламенго»: видео матча чемпионата Бразилии
«Баия» — «Гояс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Форталеза» — «Коритиба»: видео матча чемпионата Бразилии
«Гремиу» — «Сантос»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Брагантино»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетику Гояниенси» — «Сан-Паулу»: видео матча чемпионата Бразилии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Фламенго» обыграл «Васко да Гаму», Айртон оформил дубль
Новости
RSS RSS
Все новости