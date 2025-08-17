«Жувентуде» спасся от поражения в матче с «Виторией», забив на 90+10-й минуте

«Жувентуде» в матче 20-го тура чемпионата Бразилии на выезде сыграл вничью с «Виторией» со счетом 2:2.

На дубль Ренато Кайзера гости ответили точными ударами Игора Формиги и Нене, который реализовал пенальти на 90+10-й минуте. На 10-й минуте защитник «Жувентуде» Сиприано получил красную карточку, а на 66-й минуте был удален защитник «Витории» Нерис.

После этого матча «Жувентуде» с 15 очками занимает 18-е место в турнирной таблице, «Витория» с 19 очками — на 16-й строчке.