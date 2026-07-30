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Сегодня, 07:28

«Палмейрас» разгромил «Виторию» в матче с двумя удалениями и автоголом

Павел Лопатко

«Палмейрас» в гостях победил «Виторию» в матче 21-го тура чемпионата Бразилии — 4:0.

На 37-й и 40-й минуты с поля были удалены защитники «Витории» Кака и Луан Кандидо.

Счет на 45+1-й минуте открыл полузащитник «Палмейраса» Маурисио. На 45+6-й минуте в свои ворота забил защитник «Витории» Фабиано Силва.

На 70-й минуте в ворота хозяев забил нападающий Джон Ариас, а на 84-й минуте — полузащитник Рамон Соса.

«Палмейрас» (47 очков после 21 игры) лидирует в таблице чемпионата Бразилии. «Витория» (26 очков после 21 матча) идет на 13-м месте.

Чемпионат Бразилии. 21-й тур.
30 июля, 03:30. Manoel Barradas Barradao (Салвадор)
Витория
0:4
Палмейрас

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ФК Палмейрас
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