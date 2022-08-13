Виллиан расторг контракт с «Коринтиансом» из-за угроз от болельщиков

Бывший полузащитник «Анжи» Виллиан расторг контракт с «Коринтиансом».

Как сообщает пресс-служба клуба, руководство приняло просьбу 34-летнего игрока о немедленном расторжении контракта. Соглашение, которое было действительным до конца 2023 года, было досрочно прекращено.

«Я приехал в Бразилию не для того, чтобы мне угрожали. Всякий раз, когда «Коринтианс» проигрывал, и если иногда у меня что-то не получалось в игре, моя семья получала угрозы и проклятия в социальных сетях. Моя жена, мои дочери, через некоторое время они также начали нападать на моего отца и мою сестру», — заявил Виллиан изданию Globo Esporte.

Ранее сообщалось, что Виллиан близок к переходу в «Фулхэм».

С августа 2013 по август 2020 года Виллиан выступал за «Челси», после этого он провел еще год в «Арсенале», а затем ушел в «Коринтианс». В составе команды полузащитник провел 45 матчей, забил один гол и сделал шесть результативных передач.