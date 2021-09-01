Виллиан прилетел в Бразилию и подписал контракт с «Коринтиансом»
Бывший нападающий «Арсенала» Виллиан прилетел в Бразилию. Он заключил контракт с «Коринтиансом» до 2023 года, сообщает сайт клуба.
33-летний футболист в прошлом сезоне провел 37 матчей за «Арсенал» и забил 1 мяч при 7 голевых передачах. Ранее он также играл за «Шахтер», «Анжи» и «Челси».
Летом он расторг контракт с лондонским клубом. По сообщениям СМИ, Виллиан отказался от суммы 20,5 миллиона евро, которая причиталась ему за оставшиеся два года контракта.
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