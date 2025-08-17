Футбол
17 августа, 08:27

Видеопросмотр эпизода в матче чемпионата Бразилии занял восемь минут

Павел Лопатко

Арбитрам матча 20-го тура чемпионата Бразилии между «Баией» и «Коринтиансом» (2:1) пришлось дважды обращаться к системе ВАР.

На 5-й минуте после просмотра эпизода отменили гол «Коринтианса» из-за игры рукой. На 31-й минуте с помощью системы ВАР анализировали эпизод с голом в ворота «Баии». Просмотр занял восемь минут. Гол в итоге был засчитан, а первый тайм продолжался около часа.

После этого матча «Баия» с 33 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Коринтианс» с 22 очками — на 13-й строчке.

