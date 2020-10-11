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«СЭ» показывает чемпионат Бразилии. Следующие трансляции — 11 октября

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10 октября в лиге — «Васко да Гама» vs «Фламенго». Фото AFP
10 октября в лиге — «Васко да Гама» vs «Фламенго». Фото AFP
Самые яркие матчи бразильской лиги можно смотреть на нашем сайте.

«Спорт-Экспресс» запустил трансляции чемпионата Бразилии по футболу. У вас есть возможность следить за матчами серии A в прямом эфире.

В воскресенье, 11 октября, запланированы три трансляции:

«Флуминенсе» — «Баия» (начало — 22.00, время московское)

«Сантос» — «Гремио» (22.00)

«Спорт Ресифи» — «Ботафого» (0.15 12 октября)

Эксклюзивные права на трансляции чемпионата Бразилии по футболу приобрел «Медиа-Телеком». В прямом эфире матчи можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Присоединяйтесь — будет интересно. Joga Bonito! (Играй красиво, португальский)

Чемпионат Бразилии — крутой, вы сможете убедиться в этом: гид по турниру от «СЭ»

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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